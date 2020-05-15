Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan kan bağışı çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Genel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan kan bağışı çağrısı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan kan bağışı çağrısı

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan kan bağışı çağrısı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberinde İlçe Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ve AK Parti İl Yöneticileri ile kan bağışında bulunarak, tüm Bursa halkını kan bağışında bulunmaya davet etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan kan bağışı çağrısı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberinde İlçe Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ve AK Parti İl Yöneticileri ile kan bağışında bulunarak, tüm Bursa halkını kan bağışında bulunmaya davet etti.

Türk Kızılay Bursa Şubesi, yaşanan pandemi krizi ve içinde bulunduğumuz ramazan ayı nedeniyle azalan kan stoklarını vatandaşların desteği ile yeterli seviyeye getirebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ta, beraberinde ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve AK Parti İl Yöneticileri ile kan bağışında bulunarak Türk Kızılay'ın çalışmalarına destek verdi.

Organizasyonda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Halkına çağrıda bulunarak, kan bağışında bulunmaya davet etti. Başkan Aktaş, bağışlanan her ünite kanın bir cana umut olabileceğinin altını çizerek, "Türk Kızılay, kan bağışı organizasyonları konusundaki misyonunu yıllardır çok güzel bir şekilde üstleniyor. Ülkemiz ve dünyamız zor bir süreçten geçiyor. Ülkemiz bu süreci Sayın Cumhurbaşkanımızın öndeliğinde, Sağlık Bakanlığımız, Bilim Kurulumuz ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın gayretli çalışmaları ile mümkün olan en az kayıpla atlatmaya çalışıyor. Herkes bu konuda büyük bir gayret içerisinde. Tabi vatandaşlarımızın da tedbiri elden bırakmadan, kurallara riayet etmesi ile İnşallah hep birlikte bu tehdidi yeneceğiz. Bir yandan da hayat ve kan ihtiyacı devam ediyor. Sürekli bir ihtiyaç olan kan temini için bağışta bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan'da sözlerine, kan bağışında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İlçe Belediye Başkanları, Belediye Meclis üyeleri ve AK Parti İl ve İlçe Yöneticilerine teşekkür ederek başladı. Davut Gürkan, bu yıl yaşanan Covit19 salgın tehdidi ve içinde bulunduğumuz Ramazan Ayı nedeniyle kan stoklarında yaşanan azalma ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın bu konudaki acil kodlu çağrısı ile birlikte vatandaşların son günlerde kan bağışı konusunda bir duyarlılık örneği sergilediklerini belirtti.

Başkan Gürkan, "Bursa'daki ekiplerimiz bu konuda teyakkuz halinde. Kan bağışı çalışmalarının sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi adına ellerinde gelen tüm gayreti gösteriyorlar. Bu süreçte Tarihi Büyükşehir Belediye Binamızın karşısındaki Heykel Kan Bağış Merkezimizde akşam saat: 22.00'den gece 02.00'a, yoğunluğa göre Sahur'a kadar hizmet veriliyor. Kent Meydanı ve Fomara 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'ndaki kan bağış merkezlerimiz ise gündüz 10.00 - 19.00 saatleri arasında kan bağışı ile ilgili hizmet veriliyor. Bu süreçte bizlere destek veren tüm hemşerilerimize buradan bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Güney Marmara Kan Merkezi Müdürü Dr. Nihat Çakır ise, bağışlanan kanların kullanım süresinin 42 gün olduğunu hatırlatarak, bu sebeple her zaman düzenli kan bağışlarına ihtiyaç duyduklarını belirterek, kan bağışında bulunan herkese teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan kan bağışı çağrısı

Alinur Aktaş, AK Parti, Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 09:59 Kaynak: İHA


Son Dakika

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor! Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu
Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti         
16:24
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim         
16:23
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi         
16:23
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu         
16:19
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi         
15:58
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı         
15:50
Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı         
15:48
Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor         
15:46
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan koronavirüse yakalandı Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan koronavirüse yakalandı         
15:24
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor         
15:23
Belediyeye ayrılan paydan yapılan kesintiler Komünist Başkan'ın elini kolunu bağladı Belediyeye ayrılan paydan yapılan kesintiler Komünist Başkan'ın elini kolunu bağladı         
15:19
Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı         
14:54
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı         
14:48
Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti         
14:34
Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti         
14:27
Son dakika: Bedelli askerlikte ilk alım 20 Haziran'da gerçekleşecek, terhisler ise 31 Mayıs'ta başlayacak Son dakika: Bedelli askerlikte ilk alım 20 Haziran'da gerçekleşecek, terhisler ise 31 Mayıs'ta başlayacak         
14:25
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den müjdeli haber: Sıcaklıklarda virüsün bulaşması zorlaşacak Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den müjdeli haber: Sıcaklıklarda virüsün bulaşması zorlaşacak         
14:11
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor         
13:53
MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu         
13:44
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu         
13:38
AB Adalet Divanı, Macaristan'ın mülteci uygulamasını yasa dışı buldu AB Adalet Divanı, Macaristan'ın mülteci uygulamasını yasa dışı buldu         
13:35
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor         
13:15
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor         
13:10
Gelecek Partisi heyeti, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesine çıkarma yaptı Gelecek Partisi heyeti, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesine çıkarma yaptı         
13:08
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek         
12:51
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi         
12:51
Yaşıtları gezip dolaşırken 18 yaşındaki genç kızın ilk işi sokak hayvanlarını beslemek oldu Yaşıtları gezip dolaşırken 18 yaşındaki genç kızın ilk işi sokak hayvanlarını beslemek oldu         
12:48
Harry Kane, eski takımı Leyton Orient'e sponsor oldu Harry Kane, eski takımı Leyton Orient'e sponsor oldu         
12:48
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı         
12:41
Max Kruse'den futbolun başlaması kararına tepki: Sağlığın en önemli şey olduğuna inanmak için daha fazlasına mı gerek var? Max Kruse'den futbolun başlaması kararına tepki: Sağlığın en önemli şey olduğuna inanmak için daha fazlasına mı gerek var?         
12:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2020 16:43:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan kan bağışı çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]