Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan şehit ailelerine ziyaret

Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı ülke genelinde bayram sessiz sakin geçerken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş iki şehit ailesini evinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan şehit ailelerine ziyaret, System.String[]

Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı ülke genelinde bayram sessiz sakin geçerken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş iki şehit ailesini evinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.


Dünyayı kasıp kavuran 'Covid 19' salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de 30 Büyükşehir ve Zonguldak ile başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına Ramazan Bayramı tatili de eklenince, bu yıl 81 ilde de bayram oldukça sessiz ve sakin geçiyor. Bayramın en önemli neşe kaynaklarından biri de eş, dost, akraba ziyaretlerinin yapılamamasından dolayı, bu yıl bayram biraz buruk geçse de özellikle şehit ailelerinde bu burukluğa biraz da hüzün ekleniyor. Bu hüzün ortamını dağıtmak, şehit ailelerine yalnız olmadıklarını hatırlatmak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki 768 şehit ailesinin evine bayram tatlıları gönderilip, bayramları kutlandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da eşi Sevinç Aktaş ile birlikte iki şehit ailesini de evinde ziyaret edip, bayramlaştı.


Bayramda başkan sürprizi


Başkan Aktaş, ilk olarak 2018 yılında İstanbul'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in Karaman Mahallesi'nde oturan anne babası Ayşegül - Ayhan Yurtsever ailesini ziyaret etti. Yurtsever ailesi tarafından oldukça sıcak karşılanan Başkan Aktaş ve eşi Sevinç Aktaş, şehit ailesinin bayramını tebrik etti. Bu yıl özellikle şehit ailelerinin yalnız olmadıklarını hatırlatmak için bazı etkinlikler yaptıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, iki şehit ailesini de bizzat ziyaret etmek istediğini vurguladı. Oldukça sıcak bir ortamda geçen ziyaretin ardından Başkan Aktaş, şehit ailesine çerçevelenmiş bir Türk Bayrağı hediye etti. Başkan Aktaş ve eşinin ikinci durağı ise 2016 yılında Van'da terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan polis memuru Yakup Kurt'un 23 Nisan Mahallesi'ndeki evi oldu. Şehit Kurt'un eşi Pembe ve 3 çocuğu tarafından sıcak bir ilgiyle karşılanan Başkan Aktaş, özellikle bu yıl birinci sınıfa başlayan Elif Liva ile keyifli bir sohbet yaptı. Şehit eşi Pembe Kurt ve çocuklarının bayramını kutlayan Başkan Aktaş, bütün şehit ailelerinin kendileri için önemli bir emanet olduğunu hatırlatıp, herhangi bir ihtiyaçları olduğunda mutlaka kendisine ulaşmalarını istedi.


Onlar başımızın tacı


Bundan sonraki bayramların daha güzel ve sağlıklı olması için ülke olarak bu bayramın evlerde geçirildiğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemi sürecinde özellikle Ramazan ayı boyunca farklı etkinliklerle vatandaşlara moral vermeye çalıştıklarını söyledi. Bursa genelindeki asker ve polis 768 şehit ailesinin ayrı bir yeri olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, "Tüm şahit ailelerimize bu bayram tatlı ikramları yaptık. Ben özellikle iki ailemizi de evlerinde ziyaret etmek istedim. Tekrar tüm ailelerimize başsağlığı diliyorum. Onlar tabir yerindeyse başımızın tacı. Onlar bizim gururumuz. Bu ülkenin bağımsızlık ve bölünmez bütünlüğünün temel taşı onlar. Onlarla gurur duyuyoruz. Onların emanetçilerine sahip çıkmak bizim asli görevimiz. Bu vatan için canını seve seve feda etmiş şehitlerimizin aileleriyle bayramlaştık. Ben bu vesileyle tüm hemşehrilerimize hayırlı bayramlar diliyorum" dedi. - BURSA

Alinur Aktaş, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 03:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika

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