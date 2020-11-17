Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan AA'ya ziyaret - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan AA'ya ziyaret
17.11.2020 09:21
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u ziyaret etti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u ziyaret etti.
Aktaş, ziyarette AA'nın yaptığı başarılı çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, Aksoy'a görevinde başarılar diledi.
Aksoy da AA'nın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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