Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan Bursaspor'a tebrik mesajı
12.12.2020 21:52
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup eden Bursaspor'u tebrik ederek, "Hepinizi yürekten kutluyorum" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup eden Bursaspor'u tebrik ederek, "Hepinizi yürekten kutluyorum" dedi.
TFF 1. Lig'in 14. haftasında Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup eden Bursaspor'a tebrik mesajları yağıyor. Karşılaşmayı tribünden takip eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Sevincimiz de mutluluğumuz da daim olsun Bursaspor'um. Hepinizi yürekten kutluyorum. Tam gaz devam" ifadelerini kullandı.
Alinur Aktaş, her golden sonra Bursaspor Başkanı Erkan Kamat'la birlikte büyük sevinç yaşadı. - BURSA
Son Dakika Eski Galatasaraylı'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Klasikleşen maç sonu fotoğrafı olacak mı? Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı Tarihi hezimeti unutamayan Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti Edirne Sağlık Müdürlüğü, kentteki vaka sayılarında artış olduğu yönündeki haberleri yalanladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü