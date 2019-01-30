Son Dakika Haberleri: Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'na İngiltere'den Övgü

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'na İngiltere'den Övgü

1 saat önce

İngiliz Metro gazetesi bir haberinde, Bursa'da bulunan ve Bursaspor'un simgesinden yola çıkarak timsah şeklinde tasarlanan stattan övgü ile bahsetti.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'na İngiltere'den Övgü, System.String[]
İngiliz Metro gazetesi bir haberinde, Bursa'da bulunan ve Bursaspor'un simgesinden yola çıkarak timsah şeklinde tasarlanan stattan övgü ile bahsetti.

İngiliz Metro gazetesi dünyanın farklı köşelerinden stadyumları değerlendirdiği haberinde, Bursa'da bulunan ve Bursaspor'un simgesinden yola çıkarak timsah şeklinde tasarlanan stattan övgü ile bahsetti. Haberde, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı dünyanın en akıllı stadyumları arasında ilk sırayı aldı ve özelikle timsah şeklinde olmasının ilginçliğine vurgu yapıldı. - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:29 Kaynak: İHA

Bursaspor, Bursa, Güncel
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