Son Dakika Haberleri: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'na 1.5 milyon liralık zarar verildi
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Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'na 1.5 milyon liralık zarar verildi

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda dün akşam oynanan Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük'ün mücadelesinde, iki kulüp taraftarları stadyumda yaklaşık 1.5 milyon lira zarar oluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'na 1.5 milyon liralık zarar verildi, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda dün akşam oynanan Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük'ün mücadelesinde, iki kulüp taraftarları stadyumda yaklaşık 1.5 milyon lira zarar oluşturdu.
TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Sakaryaspor ve Fatih Karagümrük'ü karşı karşıya getiren mücadelede, iki takımın taraftarı stadyuma büyük hasar verdi. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, stadyumda 1.5 milyon liralık zarar meydana geldi. Bursaspor Kulübü yetkilileri, TFF gözlemcisi ile birlikte yaptıkları değerlendirmede, Fatih Karagümrük taraftarlarının yer aldığı Bursaspor 1963 tribünün koltukları, televizyon ekranları, VIP tribünündeki koltukların büyük bir bölümü ve Sakaryaspor taraftarlarının yer aldığı tribünlerde ile koltukların büyük bölümü kırıldığı gözlemlendi.
Bu arada soyunma odasındaki duşların büyük bir bölümünün sökülerek götürüldüğü tespit edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı Müdürü Sedat Şen, çim zemin dahil birçok alanın zarar gördüğünü, yaklaşık zararın 1.5 milyon TL olduğunun altını çizdi.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:07 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Sakaryaspor, Bursa, Spor
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