"Bursa Büyükşehir Belediyesi 2. Kitap Fuarı"nı 350 bini aşkın kişi gezdi - Son Dakika

Etkinlik kapsamında 200'e yakın imza etkinliği, 30 söyleşi programı, 2 panel ve 1 de sergi gerçekleştirildi, 350 binden fazla ziyaretçi ağırlandı.

Fuara 120'ye yakın yayınevi ile 200 civarı yazar ve şair katıldı.

Bursalıları açık kaldığı süre boyunca önemli kitap ve yazarlarla buluşturan fuarı 350 bini aşkın kitapsever ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 3 Aralık 'ta açılan fuar sona erdi.

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