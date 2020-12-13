Bursa Büyükşehir Belediyesi 80 bin ton asfalt döktü - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi 80 bin ton asfalt döktü

13.12.2020 16:00
Bursa Büyükşehir Belediyesi 80 bin ton asfalt döktü, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamalarında hizmet etmeye devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamalarında hizmet etmeye devam ediyor.

Korona virüs salgını nedeniyle Bursa'da 11 Nisan - 1 Haziran tarihleri arasında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasaklarında 28 kilometrelik güzergahı yaklaşık 80 bin ton asfalt dökerek sil baştan yenileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda 'yasak mesaisine' yeniden başladı. Sokağa çıkma yasaklarını fırsata dönüştüren Büyükşehir ve BUSKİ ekipleri, geceleri asfaltlama ve rögar kapaklarını yol seviyesine getirme çalışmalarına hız verdi.

Korona virüs salgınının yayılımını önlemek için dezenfeksiyon çalışmaları başta olmak üzere karantinadaki vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına C vitamini destek paketleri, işyeri kapanan esnaflara yönelik gıda yardımı, su faturalarında indirim, belediye alacaklarının ötelenmesi gibi kapsamlı bir destek paketini devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasaklarını yeniden fırsata dönüştürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla 11 Nisan - 1 Haziran tarihleri arasında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasaklarında Mudanya yolu, T1, T3 tramvay hatları, Setbaşı, Yeşil, Namazgah, İpekçilik ile Gökdere - Acemler arasında yıllardır bakımları yapılamayan yollar sil baştan yenilenmişti. Bu dönemde uygulanan sokağa çıkma yasaklarında yapılan çalışmalarla 28 kilometrelik güzergah, yaklaşık 80 bin ton asfalt dökülerek yenilenmişti.

Türkiye'de vaka sayılarının pik yapması nedeniyle yeniden uygulamaya başlayan sokağa çıkma yasakları, Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar fırsata dönüştürülüyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri ile BUSKİ ekipleri, yoğun trafik yüzünden gerçekleştirilemeyen çalışmaları hayata geçirmek için düğmeye bastı. Çalışmalar kapsamında Kestel İlçesi Uludağ Caddesi ve Kestel Kavşağında asfalt, kaldırım ve trafik sinyalizasyon çalışmaları yapılırken, Osmangazi İlçesi Hancı Kavşağında; akıllı kavşak kapsamından trafik yoğunluğu azaltmak amaçlı başlatılan kazı, dolgu ve aydınlatma çalışmaları devam ediyor. Yıldırım İlçesi Namazgah Caddesi parke, bordür ve kaldırım yapım işi, Acemler Otobüs aktarma istasyonu ve Park et- Devam et otopark alanı parke, bordür ve kaldırım imalatları, Gemlik İlçesi Yeni Devlet Hastanesi Yolu Irmak Sokakta parke, bordür ve kaldırım yapım işi, İnegöl İlçesi Karalar Yolu parke, kaldırım ve bisiklet yolu imalatları ile İnegöl Yenice Göleti çevre düzenlemesi parke ve kaldırım imalatları da hızla devam ediyor.

Öte yandan BUSKİ ekipleri de zemin seviyesinin altında kalması nedeniyle özellikle ana yollarda trafiği tehlikeye atan rögar kapaklarını yolla aynı seviyeye getirmek için çalışmalara hız verdi. İlk etapta Bursa Ankara yolu üzerinde başlatılan çalışmalarla yol seviyesinin artında kalan rögar kapakları yolla aynı seviyeye getirilerek, sürücüler için güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlanıyor. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi 80 bin ton asfalt döktü
Bursa Büyükşehir Belediyesi 80 bin ton asfalt döktü
Bursa Büyükşehir Belediyesi 80 bin ton asfalt döktü
Bursa Büyükşehir Belediyesi 80 bin ton asfalt döktü

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Nisan, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi 80 bin ton asfalt döktü - Son Dakika


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