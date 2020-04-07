Bursa Büyükşehir Belediyesi Ağrı'ya iki araç hibe etti - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi, Ağrı Belediyesine yol süpürme aracı ve damperli kamyon hediye etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir adet yol süpürme aracı ve bir adet damperli kamyon, Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın talimatıyla kardeş Ağrı Belediyesine hibe edildi.

Türk bayrağı ve Büyükşehir flamalarıyla süslenen araçlar, Ağrı Belediyesine teslim edilmek üzere yola çıkartıldı.

Açıklamada hibe işleminin Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 31. Maddesi kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi. İlgili yasa çerçevesinde büyükşehir belediyeleri yerel yönetimlere yönelik hibe işleminde bulunabiliyor.