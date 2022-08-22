Bursa Büyükşehir Belediyesinden 40 milyon 500 bin avroluk arıtma yatırımı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa Büyükşehir Belediyesinden 40 milyon 500 bin avroluk arıtma yatırımı

22.08.2022 20:00
Bursa Büyükşehir Belediyesinden 40 milyon 500 bin avroluk arıtma yatırımı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Yatırım Bankasından temin edilen 40 milyon 500 bin avroluk krediyle Orhaneli, Orhangazi, İznik ve Doğu Arıtma tesislerinin kapasitesini artıracak, Karacabey'e de yeni bir arıtma tesisi kazandıracak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Yatırım Bankasından temin edilen 40 milyon 500 bin avroluk krediyle Orhaneli, Orhangazi, İznik ve Doğu Arıtma tesislerinin kapasitesini artıracak, Karacabey'e de yeni bir arıtma tesisi kazandıracak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce Avrupa Yatırım Bankasından sağlanan 50 milyon avroluk krediyle yapımına başlanan Mustafakemalpaşa, Karacabey ve İnegöl ilçesindeki içme suyu hatlarıyla ilgili yatırımlar devam ederken, özellikle atık suların arıtılması için önemli bir yatırıma start veriliyor.

Orhaneli, Orhangazi, İznik ve Karacabey ilçelerinin yanı sıra kent merkezinin daha güçlü bir altyapıya kavuşturulması amacıyla yine Avrupa Yatırım Bankasından sağlanan 40 milyon 500 bin avroluk yatırıma başlanıyor.

Orhaneli, Orhangazi, İznik ve Doğu Arıtma tesislerinin kapasitesini artıracak, Karacabey'e de yeni bir arıtma tesisi kazandıracak iki farklı işin sözleşmesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve yüklenici firmaların sorumluları arasında imzalandı.

Tarihi binada yapılan ve BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç'in de katıldığı imza töreninde konuşan Aktaş, bu projelerde hem mevcut arıtma tesislerin kapasitesinin yaklaşık üç kat artacağını hem de Karacabey Yeniköy'e yeni bir arıtma tesisi kazandırılacağını belirtti.

Bursa'yı sağlıklı bir geleceğe taşımak için altyapı yatırımlarına büyük önem verdiklerini ifade eden Aktaş, bu yatırımları zaman zaman öz kaynaklarıyla bazen de İller Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası kredileriyle hayata geçirdiklerini aktardı.

Orhaneli, Orhangazi, İznik ve Karacabey ilçelerinin yanı sıra kent merkezinin daha güçlü bir altyapıya kavuşturulması için yapılacak son yatırımların da Avrupa Yatırım Bankasından sağlanan 40 milyon 500 bin avroluk krediyle yapılacağını kaydeden Aktaş, "Hizmet anlamında kent merkezinde ne varsa 17 ilçemizin tamamında da aynı hizmetlerin olmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda da çalışmalarımıza canla başla devam ediyoruz. Yeni yatırımlarımızın ilçelerimize ve Bursa'ya hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Aktaş, bu finansmanın 15 milyon 518 bin avroluk bölümüyle Orhaneli Atıksu Arıtma Tesisi'nin günlük bin metreküp olan kapasitesinin günlük 4 bin 400 metreküpe çıkarılacağını, mevcut İleri Biyolojik Doğu Atıksu Arıtma Tesisi girişi ve ön arıtma üniteleri kapasitesinin de günlük 240 bin metreküpten günlük 800 bin metreküpe yükseleceğini belirtti.

Finansmanın yaklaşık 25 milyon avroluk bölümüyle de Karacabey Yeniköy'e günlük kapasitesi 4 bin 400 metreküp olan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi yapılacağını aktaran Aktaş, Orhangazi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin günlük 17 bin metreküpten 51 bin metreküpe, İznik İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin de günlük 9 bin metreküpten 24 bin metreküpe çıkarılacağını kaydetti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Orhangazi, Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesinden 40 milyon 500 bin avroluk arıtma yatırımı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:38 Fenerbahçe'de Maxi Gomez'in transferi için tek bir engel var
19:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel haberi verdi: Bu yıl ders kitaplarının yanında yardımcı kaynaklar da ücretsiz dağıtılacak
19:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan mısır alım fiyatını duyurdu: Destek hariç ton başına 5.700 lira ödeme yapılacak
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapıyor
18:15 Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etmek için harekete geçti
17:53 Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş
17:19 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
17:14 Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı!
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:45 Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 20:00:21. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesinden 40 milyon 500 bin avroluk arıtma yatırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement