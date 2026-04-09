Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 31 Mart’ta yürütülen “usulsüzlük” ve “rüşvet” soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, 4 Nisan’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış ardından da görevden uzaklaştırılmıştı. Bugün gerçekleştirilecek seçimle Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde başkan vekili belirlenecek.

BELEDİYE MECLİSİ ARİTMETİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti’nin 50, MHP’nin 8 ve BBP’nin 1 üyesi bulunuyor. CHP’nin 41 üyesi yer alırken, İYİ Parti’nin 3, Türkiye İttifakı Partisi’nin 1, Yeniden Refah Partisi’nin 1 ve 1 bağımsız üye de mecliste temsil ediliyor.

CHP ADAY ÇIKARMAYACAK

Saat 11.00’de başlaması beklenen seçimde AK Parti, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba’yı aday gösterdi. CHP ise seçimde aday çıkarmama kararı aldı.

SEÇİM ÖNCESİ ARBEDE

Ancak saat 11'de yapılacak seçim öncesi belediye binasında olaylar çıktı. Polis yoğun güvenlik tedbiri alırken, meclis üyeleri haricinde kimsenin içeriye girmesine izin verilmedi. Meclis toplantısını takip etmek isteyen 200 kişilik CHP'li grup bariyerleri aşıp camları kırarak belediye binasına girdi. Arbede yaşandı. Polis içeri girenlere müdahale etti.

TOMALAR GELDİ

Saat 11.00'de yapılacak başkanvekilliği seçimi öncesi belediye binası çevresinde olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı. Çevik kuvvet bariyer kurdu, tomalar hazır bekledi.

CAMI KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Belediyenin arka otoparkının girişi de bariyerlerle çevrildi. Ancak meclisi takip etmek istediğini öne süren yaklaşık 200 kişilik CHP'li grup otoparkın içinden üst kata çıkan kapının camını kırıp içeri girdi. Gruba çevir kuvvet müdahale etti. CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Tarım Aş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız polislere tepki gösterdi. Başkan Yeşiltaş, Başkan Bozbey'in seçimle geldiğini hatırlatarak, "Seçimle gelen başkan görevden alındı polisle seçim yapılıyor. Bizi içeriye almıyorlar. Bütün dünya burayı izliyor ancak arkadaşlarımızın içeri girmesine izin verilmiyor" dedi.

BOZBEY: BURSA HALKI UNUTMAYACAK

Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey de seçim öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa halkının yaşananları unutmayacağını vurguladı.

Bozbey açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

- Değerli Bursalılar, yol arkadaşlarım, güzel hemşehrilerim; Bugün fiziken yanınızda olamasam da kalbimle, ruhumla ve tüm inancımla sizlerin arasındayım! Bursa halkı 31 Mart 2024’de tertemiz iradesini sandığa yansıttı; her iki kişiden biri oyunu bize vererek, en yakın rakibimize 170 bin oy fark atarak bizi göreve getirdi. Bursa, değişim istediğini iki yıl önce güçlü bir şekilde ilan etti. Halkımızın verdiği kararı ve değişimi kabul edemeyenler, kendi hesaplarının peşinde, Bursa’ya ve Bursa halkının iradesine haksızlık yaptı. Osmanlı’nın ilk başkenti, Cumhuriyetimizin en önemli atılım şehri, Bursamız, fethin 700’ncü yılında, tarihine ve kültürüne aykırı bir muameleye maruz bırakıldı. İnanıyorum ki, Bursa halkı bu yapılanı asla unutmayacak.

- Bugün belediye meclisindeki çoğunluğa dayanarak, sizlerin iradesine ipotek koymaya kalkacaklarını biliyorsunuz. Oysa adaletin ve demokrasinin gereği; başkan vekili olarak, Cumhuriyet Halk Partisi’nden bir meclis üyemizin görevlendirilmesidir. Sandıktan çıkan sese kulak tıkamak, sadece bana değil, Bursa’nın tamamına yapılmış bir haksızlıktır. Ancak şunu unutmasınlar: Bizim gücümüz koltuklardan değil, halkın helal oylarından geliyor. Mustafa Bozbey. Seçilmiş Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı."