Bursa Büyükşehir Belediyesi CHP'li Aydın'ın iddialarını yalanladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi CHP'li Aydın'ın iddialarını yalanladı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi CHP'li Aydın'ın iddialarını yalanladı

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın ASSAM Derneğine belediye tarafından destek verildiği iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi CHP'li Aydın'ın iddialarını yalanladı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın ASSAM Derneğine belediye tarafından destek verildiği iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.


TBMM'de gündem dışı söz alan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, kısa adı ASSAM olan Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırma Merkezi Derneği tarafından 20 Aralık tarihinde İstanbul'da düzenlenen İslam Birliği Kongresi'nde Türkiye'de şeriat devleti kurulması çağrısında bulunulduğunu belirtti. Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından toplantıya desteğin iddia etti.


Bursa Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Aydın'ın belediyemize yönelik ASSAM Derneği tarafından İstanbul'da düzenlenen İslam Birliği Kongresine kurumumuzun para ve sponsorluk desteği sağladığına ilişkin ithamları tamamen gerçek dışıdır. Vatandaşlarımızın bu asılsız bilgilere itibar etmemeleri kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Aydın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

53 yıl önce aynı anda 9 kişiyi öldüren "Çine Canavarı" hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda Deniz Baykal'a teşekkür etti CHP milletvekili Okan Gaytancıoğlu'ndan, "mahrem görüntülerin elimizde" deyip 250 bin lira istediler Kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara yakan adam tahliyesini istedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 06:05:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa Büyükşehir Belediyesi CHP'li Aydın'ın iddialarını yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]