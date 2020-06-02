Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi kapılarını yeniden açtı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 24 Mart'ta kapılarını ziyaretçilere kapatan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, kontrollü sosyal hayata geçişin ardından alınan önlemlerle yeniden ziyaretçi kabulüne başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, salgının yayılımının önlenmesi amacıyla mart ayının son haftasında ziyaretçi kabulünün sonlandırıldığı hayvanat bahçesinde, süreç boyunca hayvanlar alemi dijital ortamda evlere taşındı.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hayvanat bahçesinde 4 ayrı noktaya yerleştirilen kamera ile çocuklar evlerinden Afrika savana, Habeş maymunu, su kuşları ve penguenlerin bulunduğu bölümü izleme imkanı buldu.

Büyükşehir Belediyesinin "https://www.bursabuyuksehir.tv/canli-yayin/hayvanat-bahcesi" adresinden veya bursa cepte (Android, IOS) uygulamasından da anlık olarak canlı izlenebilen uygulama büyük ilgi gördü ve bugüne kadar 71 bin 898 kullanıcı hayvanat bahçesini online izledi.

Bilim Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda Türkiye genelinde 1 Haziran'dan itibaren yeni kontrollü sosyal hayata geçiş yapılırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde de ziyaretçi kabulüne başlandı. Yaklaşık 206 bin metrekare alanda 138 türden bin 200 hayvanın bulunduğu bahçede Kovid-19'a karşı tüm tedbirler alındı.

Giriş kapılarında yığılma oluşmasına engel olmak için 1,5 metrelik sosyal mesafe aralıkları yere işaretlendi. Yine izleme ve dinlenme alanlarında da işaretlemeler yapıldı, belirli noktalara el dezenfektan üniteleri yerleştirildi. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve kişisel hijyenin önemini anlatan uyarıcı levhaların yanında salgına karşı farkındalık oluşturmak için hayvanat bahçesi girişindeki aslan heykeline de maske takıldı. Yılda ortalama 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Bursa Hayvanat Bahçesine aynı anda bin kişiden fazla ziyaretçi alınmayacak ve alandaki güvenlik görevlileri, sosyal mesafe konusunda ziyaretçileri uyaracak.