Bursa Büyükşehir Belediyesi her ay 130 bin haneye gıda yardımı yapacak - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi her ay 130 bin haneye gıda yardımı yapacak

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, internetten görüntülü görüşme uygulaması Skype aracılığıyla düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapacakları yardımlarla ilgili bilgi verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi her ay 130 bin haneye gıda yardımı yapacak, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, internetten görüntülü görüşme uygulaması Skype aracılığıyla düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapacakları yardımlarla ilgili bilgi verdi.

Bursalı iş adamları ve hayırseverlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına katılma çağrısında bulunan Aktaş, hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için tüm adımları geniş bir yelpazede attıklarını söyledi.

Virüs önlemleri çerçevesinde kapalı kalacak belediyeye ait işletmelerden bu süreçte kira almayacaklarını duyurduklarını hatırlatan Aktaş, "Genelge kapsamına girmeyen kiracılarımıza da bu dönemde tebligat göndermeyeceğiz. İlan ve reklam vergileri ile ilgili olarak, mayıs sonuna kadar olan ilk ödeme dönemini haziran sonuna gecikme zammı olmaksızın erteliyoruz. Süreç normale döndüğünde yeniden değerlendireceğiz." dedi.

Aktaş, bugünden itibaren 10 bin aileyi kapsayacak şekilde her gün 30 bin ekmek yardımı uygulamasını başlattıklarını bildirdi.

İhtiyaç sahibi 10 bin ailenin, belediye işletmelerinden BESAŞ'ın bayilerinden kupon karşılığında ekmek, süt ya da süt ürünü alabileceğini aktaran Aktaş, şöyle devam etti:

"Her hafta 10 bin meyve-sebzeden oluşan pazar filesi, ayda 30 bin gıda kolisi ve ayda 30 bin temel hijyen malzemeleri kolisi dağıtacağız. Ayrıca Valilik ve Kaymakamlıklarımızca ayda 30 bin gıda kolisi dağıtılacak. Arzu edenler bu sosyal dayanışma paketinden Kart16 Sosyal Yardım Kartı ile farklı market ihtiyaçlarını karşılamak için kullanabilecek. Erzak ve hijyen yardımının parasal karşılığı 200 lira olacak. Kart16 uygulamasını daha sonra devreye alacaktık ancak bu süreçte başlatmış oluyoruz. Böylelikle toplamda ayda 130 bin haneye yardım götürmüş olacağız."

"Sıcak yemek dağıtımını günde iki öğüne çıkarttık"

Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarına da değindi.

Son bir haftada Beyaz Masa, Alo 153 ve Büyükşehir santraline 29 bin 856 çağrı geldiğini anlatan Aktaş, "Bu çağrılar kapsamında 5 bin 189 evde bakım hizmeti ve temizlik kiti dağıttık. 559 ambulansla hasta nakli, 1581 açık alan, 88 kapalı alan dezenfekte çalışması, 3 bin 600 gıda yardımı, 2 bin 320 kişiye sıcak yemek dağıtımı yaptık. Sıcak yemek dağıtımını bugünden itibaren günde iki öğüne çıkarttık." ifadelerini kullandı.

Alinur Aktaş, bu süreçte evden çıkamayan 157 vatandaş için market/eczane alışverişi yapıldığını, 109 fahiş fiyat denetimi, 120 maaş çekim talebinin gerçekleştirildiğini, 85 aboneye de kapıda su kartı yüklemesi yapıldığını belirtti.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresince (BUSKİ) su sayaçlarının endekslerini okuma işine ara verildiğini dile getiren Aktaş, "Ocak, şubat, mart faturalarının ortalaması alınacak ve yüzde 50'si olarak faturalandırılacak. Ticarethanelerde ise nisan ayında tahakkuk yapılmayacak. Hayat normale döndüğünde tüm abonelere normal faturalandırma yapılacak ve bu dönem için toplam miktara göre mahsuplaştıracağız." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 03:02 Kaynak: AA

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