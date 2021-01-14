Bursa Büyükşehir Belediyesi hizmet filosuna 47 yeni araç - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi hizmet filosuna 47 yeni araç

14.01.2021 15:11
Bursa Büyükşehir Belediyesi hizmet filosuna 47 yeni araç, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplam 17 milyon liralık yatırımla hizmet filosuna 47 yeni aracı daha kattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplam 17 milyon liralık yatırımla hizmet filosuna 47 yeni aracı daha kattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BİNTED tarafından alınan 19 adet tek-çift kabin kamyonet, 13 adet çift kabin kamyonet, 1 adet panelvan, 8 adet damperli kamyon, 4 adet mıcır serici kamyon, 1 adet asfalt robotu, 1 adet ekskavatörden oluşan toplam 47 araç ve yol makineleri, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Törende konuşmasına yer verilen açıklamada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'yı geleceğe hazırlamak adına altyapıdan üst yapıya, sanayiden ticarete, kültürden sanata, spordan tarihi değerlere kadar birçok alanda çalışma yaptıklarını ifade etti.

Bursa milletvekillerinden güç alarak Bursa'yı ilgilendiren konuları Ankara'da ve yerelde takip ettiklerini belirten Aktaş, 2021 ve 2022'de yapılacak projelerin altyapısını oluşturmak adına 7-8 ayrı bakanlıkta önemli görüşmeler yaptıklarını aktardı.

Bursa'ya daha güzel hizmetler yapabilmek için araçları yenilemeye ve envantere yeni araçlar katmaya devam ettiklerini vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ekip arkadaşlarımızla en ücra kırsal mahalle ve köylere kadar çalışmalar yürütüyoruz. Köprüler ve kavşaklar yapıyoruz. Pandemi döneminde zor bir süreç geçirdik ama yine durmadık. Yasaklı ve kısıtlı günleri fırsat bildik ve özellikle ana arterlerde ve farklı güzergahlarda çalışmalar yürüttük. Özellikle 2021 ve 2022'de çok önemli ihaleler ve yapımlar başlayacak. Toplu taşımadan uzaklaşıldığı ve bireysel araç kullanımının arttığı dönemdeyiz. Ama kısa bir zaman sonra tekrar normale dönülecektir. Emek Şehir Hastanesi hattı çalışmaları başladı. T2 tramvay hattıyla alakalı inşaat çalışmaları başladı. Sinyalizasyon çalışmaları ihalesi şubat ayı içerisinde yapılacak. Süreç normalleştiğinde çok daha hızlı bir seyrüseferin Bursa'da gerçekleştiğini göreceğiz."

Pandemi döneminde toplu taşımada rakamların düşmesine rağmen araçları garaja çekmediklerinin altını çizen Aktaş, metro ve otobüslerin seferlerine devam ettiğini bildirdi.

Meteorolojinin tahminlerine göre yoğun kar yağışı beklendiğini ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Hızlı bir şekilde ekiplerimizi oluşturduk. Kar küreme araçları, tuzlama kamyonları, greyderler, kepçe gibi diğer gerekli tüm araç ve ekipmanlar şehrin 4 ayrı bölgesinde konuşlandırıldı. Elbette kar yağışını çok istiyoruz. Ama temennimiz sorunsuz bir şekilde süreci geçirmektir. Arkadaşlarımız 7-24 görev başında olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi 17 ilçede ve 1058 mahallede kesintisiz çalışıyor. Buna paralel olarak araçlar eskiyor. Bir taraftan da bu yenilemeyi sağlıyoruz. 2020 yılında 13 adet cenaze nakil aracı, 8 adet damperli kamyon, 1 adet çift kabin kamyonet, 4 adet mıcır sericili kamyon, 1 adet asfalt tamir ve bakım aracı parkımıza dahil oldu. Şu anda 881 araçlık araç parkımız var.

Bugün de 17 milyon lira değerindeki 47 aracı hizmete alıyoruz. Hemen akabinde itfaiye araçlarımız geliyor. Eskiyen araçlarımızdan bazıları devre dışı bırakılacak. Yılın ikinci yarısında da yine böyle bir iş makinesi grubunu ekibe dahil edeceğiz. Hizmetleri 17 ilçeye dağıtacağız. Bursa'ya ve Türkiye'ye dair heyecanımız var. Allah kazasız belasız hayırlı sürüşler nasip etsin. Allah tabanını düz bastırsın. Kaza bela olmadan Bursa'nın her bir köşesine hizmet edilir inşallah."

Bursa Milletvekili Refik Özen ise Bursa'ya hizmeti aksatmadan sürdürdüğü ve araç filosunu güçlendirdiğini belirttiği Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ekibine teşekkür etti.

Kentin daha fazla gelişmesi için çalışmaları canla başla sürdürdüklerini aktaran Özen, 2020'nin zor bir yıl olduğunu ve Türkiye'nin zor dönemi az hasarla atlatarak geleceğe daha fazla umutla baktığını belirtti. Normal yaşama dönmeyi herkes gibi arzuladıklarını vurgulayan Özen, hizmete alınan araçların Bursa'ya hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokol tarafından kurdele kesimiyle araçlar hizmete alındı.

Törene, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ile parti ve belediye yöneticileri de katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi hizmet filosuna 47 yeni araç - Son Dakika


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