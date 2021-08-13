Bursa Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi 20 bin aileye 150'şer lira kırtasiye yardımı yapılacak - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 20 bin aileye 150'şer liralık eğitim destek çeki yardımında bulunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Öğrenciye de esnafa da tam destek" sloganıyla hazırlanan proje kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odası arasında protokol imzalandı.

Projenin tanıtımı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Atilla Ödünç, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Arif Tak ile çok sayıda kırtasiyeci esnafının katıldığı toplantıyla yapıldı.

Açıklamada toplantıda yaptığı konuşmaya yer verilen Aktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların hayatına dokunan, faydalı olan işler yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Yerel yöneticilerin devletten aldığı güç ve kendi imkanları ile halkı kucaklamak zorunda olduklarını belirten Aktaş, şunları aktardı:

"Bu dönem özel bir dönemdi açıkçası. Para kazanıp, yatırımlar yapmanın, ihracatları bilmem ne kadar arttırmanın dönemi değildi. Ayakta kalma dönemiydi. Çok sert tedbirler vardı, gerçekten ekonomiyi de piyasaya da çok ciddi manada etkiledi. Biz dün de esnafın yanındaydık, bugün de yanındayız, Allah ömür verdiği sürece de hep yanında olacağız. Biliyorsunuz bizim bir yıldır yürürlükte olan Kart 16 uygulamamız var. Ramazan ayında Kart 16 destek çeki uygulaması ile bakkal esnafımıza destek olduk. Kurban Bayramı'nda kıyafet, ayakkabı ile alakalı sektöre yardımcı olduk. Şimdi de eğitim öğretim sezonu başlıyor ve kırtasiye esnafını kapsayan bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Süreçten onlar da çok etkilendi. Kart 16 destek çeklerimizle ihtiyaç sahibi 20 bin ailemizin eğitim masraflarına destek olacağız. 150 liralık eğitim çekleri ile hem esnafımıza destek olacağız, hem de çocuklarımız kırtasiye anlamında ne istiyorsa onu alacak."

BESOB Başkanı Arif Tak ile Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı İsmail Akar da projenin esnafa can suyu olacağını belirtti.

Proje kapsamında ihtiyaç sahibi 20 bin aileye sadece odaya kayıtlı kırtasiyecilerde geçerli olacak 150'şer liralık Kart16 eğitim destek çeki dağıtılacak. Kırtasiyecilere de toplam 3 milyon lira sıcak para akışı sağlayacak projeyle ihtiyaç sahibi öğrenciler, tercih ettikleri ürünleri alma imkanına sahip olacak.