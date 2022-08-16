Bursa Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi 20 bin aileye 300'er lira kırtasiye yardımı yapacak - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi 20 bin aileye 300'er lira kırtasiye yardımı yapacak

16.08.2022 13:33
Bursa Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi 20 bin aileye 300'er lira kırtasiye yardımı yapacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 20 bin aileye 300'er liralık eğitim destek çeki yardımında bulunacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 20 bin aileye 300'er liralık eğitim destek çeki yardımında bulunacak.

"Öğrenciye de esnafa da tam destek" sloganıyla hazırlanan proje kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) ve Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odası arasında Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) konferans salonunda protokol imzalandı.

Projenin tanıtımı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ve Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı Mehmet Akif Erol'un katıldığı toplantıyla yapıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Alinur Aktaş, toplam 20 bin aileye 300'er lira ulaştıracakları eğitim destek çekiyle hem vatandaşa hem de esnafa katkı sunacaklarını söyledi.

Kovid-19 salgını döneminde ve sonrasında sosyal belediyecilik alanında yardımlar yaptıklarını aktaran Aktaş, bugüne kadar 200 milyon liralık destek paketleri verdiklerini kaydetti.

Aktaş, ihtiyaç sahiplerinin, belediyeden alacakları destek çekleriyle kampanyaya katılan küçük esnaftan gönüllerince alışveriş yapabileceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odası ile yaptığımız protokol kapsamında kırtasiye çeki dağıtıyoruz. Yani ailelerimize katkımız ve esnafımıza desteğimiz, toplamda 6 milyon lira tutarına ulaşıyor. Bu da geçen yılın iki katı bir destek anlamına geliyor. En doğru yerlere ulaştırılması noktasında büyük bir hassasiyetle hareket ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlamında gece gündüz demeden her bir aileye, eve, yüreğe dokunmaya çalışıyoruz. Yaptıklarımızı abartma durumunda değiliz. Okulların açılmasında önce çocuklarımıza yapılacak olan kırtasiye yardımı, esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Çocuklarımıza da zihin açıklığı diliyorum."

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, yapılan yardımların her geçen gün daha geniş kesimlere ulaşmasının ve tüm ilçelere yaygınlaştırılmasının esnafı mutlu ettiğini ifade etti.

Çalışmalardan dolayı esnaf adına Bursa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Alinur Aktaş'a teşekkür eden Bilgit, yardımların önümüzdeki dönemde artarak devam etmesini temenni etti.

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Kaynak: AA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akif Erol, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi 20 bin aileye 300'er lira kırtasiye yardımı yapacak - Son Dakika

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