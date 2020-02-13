Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Emet Belediyesi arasında kardeş belediye protokolü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Emet Belediyesi arasında kardeş belediye protokolü imzalandı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Emet Belediyesi arasında kardeş belediye protokolü imzalandı

6 saat önce

Kütahya'nın Emet Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında, her iki belediye meclisinden geçen karar doğrultusunda kardeş belediye anlaşması imzalandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Emet Belediyesi arasında kardeş belediye protokolü imzalandı, System.String[]

Kütahya'nın Emet Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında, her iki belediye meclisinden geçen karar doğrultusunda kardeş belediye anlaşması imzalandı.


Bursa Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Ali Nur Aktaş, ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın imzaladığı, kardeş belediye anlaşma programına Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Emet AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner'de katıldı. İmza töreni sonrası Başkan Doğan tarafından, Başkan Altaş'a hemşehrilik beratı verildi.


Emet belediye meclisinin Ağustos ayı meclis toplantısında aldığı karar, Bursa büyükşehir belediye meclisinde de görüşülmüş ve hukuk komisyonuna sevk edilmişti. Daha sonra toplanan meclis konuyu tekrar değerlendirirken, hukuk komisyonu raporunda Emet belediyesi ile kardeş belediye anlaşması imzalanmasının uygun görüldüğü belirtilerek, anlaşma mecliste oy birliği ile kabul edilmişti.


Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yapılan kardeş belediye protokolü kapsamında, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi için karşılıklı bilgi birikimi ve deneyim ve tecrübenin paylaşılması, belediyeler arası ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi kültür, sanat, spor, turizm, ekonomik ve ticaret alanlarında karşılıklı işbirliği yapılması, faaliyet ve projeler geliştirmek amaçlandığını belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan "İlçemizin modernizasyonuna katkıda bulunmak adına alanında uzman büyük şehir belediyemizin imar, peyzaj ve şehircilik mimar ve uzmanlarını ilçemize yönledirerek GaziEmetimizin planlı gelişim adına çalışmalar yapıldı.Bu durumu resmiyete dönüştürmek ve ilişkilerimizi dahada geliştirmek adına kardeş belediye olma projesini hayata geçirdik. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş'a hemşehrilik beratımızıda teslim ettik. Gazi Emetimize hayırlı olsun.Projenin hayata geçirilmesinde katkılarından dolayı, başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Ali Nur Aktaş olmak üzere, destekleri için Bursa Özel Hayat Hastanesi sahibi hemşehrimiz Ahmet Özkul'a, Emet belediye meclisimize, projeye emek veren belediye idari ve teknik personelimize, Bursa büyükşehir belediye meclisi hukuk komisyonumuzun değerli tüm üyelerine ve Bursa büyükşehir belediye meclisi üyelerimize şükranlarımızı sunuyorum "dedi. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:03 Kaynak: İHA
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