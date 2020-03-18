Bursa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri bitene kadar kira almayacak - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri bitene kadar kira almayacak

6 saat önce

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, koronavirüs ile mücadele sürecinde belediye ve iştiraklerinin kiracısı olan işletmelerden kira alınmayacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri bitene kadar kira almayacak, System.String[]

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, koronavirüs ile mücadele sürecinde belediye ve iştiraklerinin kiracısı olan işletmelerden kira alınmayacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında belediye ve iştiraklerinin dükkan sahibi olduğu işletmelerden kapandıkları günden, açılacakları güne kadar kira almayacaklarını duyurdu. Aktaş, kendine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, esnafın yanında olduğunu, bu sürecin hep birlikte aşılacağını vurguladı.

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ilgili bakanlıkların bazı kararlar aldığını belirten Aktaş, "Özellikle restoran, kafe ve benzeri uygulamaları olan kiracılarımızın, evde kalma duyarlılığından dolayı dışarı çıkmamalarından mütevellit ticaretle alakalı bir miktar düşüş var. Dükkanı belediyeye ait olup kapalı kalan işletmelerin sahiplerine kolaylık sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Meclisine önerge verdik" dedi.

'BİRLİKTE KAZANACAĞIZ'

Kiracılarına, paydaşlarına destek olmak adına gerekli uygulamaları hayata geçireceklerini bildiren Aktaş, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin kiracısı olan işletmelerden koronavirüs ile mücadele kapsamında, kapalı kaldığı süre zarfında kira almayacağız. Birlikte mücadele edecek, birlikte kazanacağız. Hatta tatil olduğu günlerdeki tabela vergilerini de hariç tutacak şekilde bir düzenleme yapacağız, tabii kanunun bize elverdiği ölçüde. Hiçbir hemşehrimizin şüphesi olmasın. Bu bir iki haftalık süreçteki sıkıntı, hepimizin ortak sıkıntısıdır. Beraberce geçmek, bu sürece yerel yönetim olarak, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak destek vermek, en önemli görevlerimizden biridir."


Alinur Aktaş, Koronavirüs, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:48 Kaynak: DHA

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