Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi 20 bin alışveriş çeki dağıtacak - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi 20 bin alışveriş çeki dağıtacak

14.06.2022 14:17
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi 20 bin alışveriş çeki dağıtacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ayakkabıcılar Odası ve Bursa Hazır Giyimciler Odası işbirliğinde Kurban Bayramı'nda 20 bin çocuğu giydirecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ayakkabıcılar Odası ve Bursa Hazır Giyimciler Odası işbirliğinde Kurban Bayramı'nda 20 bin çocuğu giydirecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Kart16 Destek Çeki" uygulamasıyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit ve Bursa Ayakkabıcılar Odası Başkanı Servet Kaynar arasında protokol imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kolilerle erzak dağıtımı uygulaması yerine vatandaşların istedikleri yerden istedikleri ürünleri almasına imkan sağlayan Kart16 uygulamasını Türkiye'de hayata geçiren ilk belediye olduklarını ifade etti.

Kart16 projesine ilave olarak hem esnafa hem de ihtiyaç sahiplerine katkı sağlayacak destek çeki uygulamalarını devreye aldıklarını hatırlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu proje, çocuklarımızın bayramda yüzü gülsün diye, onların hayatlarına dokunalım diye ortaya konmuş bir projedir. Dolayısıyla hem evlatlarımızı sevindirmek hem de esnafa destek olmak için Kurban Bayramı'na özel hazırladığımız destek çekleri ile 20 bin çocuğumuz en güzel giysilerle bayram sabahına uyanacak. 5 bin çocuğumuza da Ramazan Bayramı'nda dağıtmıştık. Böylelikle 25 bin çocuğumuzun bayramlık ihtiyaçları ile yaklaşık 7,5 milyon liralık katkı ile esnafımıza da destek olmuş oluyoruz. Dolayısıyla biz tamamen çocuklarımızın, gençlerimizin hayatına dokunmak adına bu hamleleri yapıyoruz. İnşallah o bayram sevincini ve bayramın güzelliğini çocuklarımızın yüzünde görürsek, ne mutlu bize."

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit de esnafın pandemi sürecinden çok fazla etkilendiğini, bu süreçte Büyükşehir Belediyesinin esnafa can suyu olacak pek çok projeyi hayata geçirdiğini aktardı. Bu tür uygulamaların uzun yıllar devam etmesini dileyen Bilgit, katkıları nedeniyle Aktaş'a teşekkür etti.

Bursa Ayakkabıcılar Odası Başkanı Servet Kaynar da uygulama nedeniyle esnaftan olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

Kurban Bayramı öncesinde Bursa Ayakkabıcılar Odası ve Bursa Hazır Giyimciler Odası ile protokol imzalayan Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi 20 bin çocuk için dağıtacağı 300'er liralık destek çekleri, bu odalara kayıtlı esnafta geçerli olacak. Ramazan Bayramı'nda bu iki odaya kayıtlı esnafta geçerli olan 5 bin çek dağıtan Büyükşehir Belediyesi, böylece toplamda 25 bin çekle esnafa 7,5 milyon liralık katkı sağlamış olacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi 20 bin alışveriş çeki dağıtacak - Son Dakika

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