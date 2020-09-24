Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde 24 çalışan koronaya yakalandı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde 24 çalışan koronaya yakalandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 24 personelin testinin korona pozitif çıktığını açıkladıBüyükşehir Belediyesi olağan meclis toplantısı bugün yapılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde 24 çalışan koronaya yakalandı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 24 personelin testinin korona pozitif çıktığını açıkladı

Büyükşehir Belediyesi olağan meclis toplantısı bugün yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, korona virüsle mücadelede Bursa'da tüm kurumların topyekün seferberlik içinde olduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak denetim ve diğer konularda önemli hizmetlere imza atıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde 24 arkadaşımız covid sonucunun pozitif çıkması sebebiyle tedavi altına alındı. Bunların bir kısmının hastanede bir kısmı da evlerinde tedavileri sürüyor. Bu kişilerle temaslı 168 personelimiz de karantinada. Personelimize acil şifalar diliyorum" dedi.

Başkan Alinur Aktaş, yeni eğitim öğretim döneminin de buruk başladığını ifade ederek, "Malesef pandemi sebebiyle eğitim öğretim dönemi kısıtlı başladı. Öğrencilerimizin uzaktan eğitimleri devam ediyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da tablet ve internet ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili bir kampanya var. Olay sadece tablet vermekten ibaret değil. Bunu internetle taçlandırmak lazım. Büyükşehir olarak farklı alanlarda wi-fi noktası oluşturacağız. Okullar çevresinde wifi noktaları oluşturacağız. İnternet ve bilgisayar çocuklar için güç ancak doğru kullanılmadığında sıkıntı haline de dönüşebilir. Dolayısıyla da tablet eksiği olan öğrencilerimizin eksiğinin tamamlanması için biz de 10 bin rakamını açıkladık. İlçe belediyelerimizin de gayretleri olduğunu biliyorum. Hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 16:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde 24 çalışan koronaya yakalandı - Son Dakika

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