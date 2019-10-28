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Bursa büyükşehir belediyesi'nden 29 ekim'e klipli kutlama

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 29 Ekim'e klipli kutlamaBursa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel klip hazırladı.

Bursa büyükşehir belediyesi'nden 29 ekim'e klipli kutlama, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 29 Ekim'e klipli kutlama

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel klip hazırladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursalıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı hazırladığı kliple kutladı. Kolay Olmadıö sözü ile başlayan, Kurtuluş Savaşı döneminde, 96 yıl önce cephede Türk askeri ile kadınların yaşadıkları zorlukları günümüzle kıyaslayarak anlatan klipte Başkan Alinur Aktaş'ın mesajına da yer verildi. Aktaş mesajında, Bugün yaşadığımız rahatlığın kaynağı dün tüm zorluklara göğüs gerenlerde saklı. Kolay olmadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 96. yılı kutlu olsunö ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 Ekim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 11:46 Kaynak: DHA
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