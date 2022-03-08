Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı

08.03.2022 09:17
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları belediyenin adını kullanıp dolandırmak isteyenlere karşı uyardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları belediyenin adını kullanıp dolandırmak isteyenlere karşı uyardı.

Sosyal medya hesaplarından yapılan uyarıda şu cümlelere yer verildi;

"Son günlerde, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin adını kullanıp 'maaş bağlama' vaadiyle vatandaşlarımızın kişisel verileri ve kart bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı yönünde ihbar ve şikayetler alınmaktadır. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için kurumumuzun adını kullanarak çıkar elde etmeye çalışanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur." - BURSA

YORUMLAR
500
Kalbimden bir parça koptu' demişti! Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan ebediyete uğurladı Kalbimden bir parça koptu' demişti! Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan ebediyete uğurladı Bursa'nın kadın otobüs şoförü erkeklere taş çıkartıyor Bursa'nın kadın otobüs şoförü erkeklere taş çıkartıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
09:38 Bergen'in katili filmden sonra ilk kez konuştu: Ben kalabalık bir aileyim, filmin Kozan'da gösterilmesi yakışık almaz!
09:32 Karşıdan karşıya geçmek isterken taksinin altında kaldı!
09:28 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
09:26 Dini nikahlı eşi tarafından 8 Mart Kadınlar Günü'nde bıçaklandı!
09:24 Dans eden kadın şarkıcının bir anda göğsü açıldı, stüdyodakiler dondu kaldı
09:21 Alpay Kazan'ın ölüm haberini alan Survivor yarışmacıları gözyaşlarını tutamadı!
09:20 İşte muhtemel senaryolar: Rusya savaşı kazanırsa ne olur, uzmanlar da ikiye bölünmüş durumda!
09:17 ABD istihbaratı açıkladı: Ukrayna işgali sırasında öldürülen Rus askeri sayısı 11 bin değil, 3 bin civarında
09:15 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:43 Ukraynalı kadınlara fuhuş çeteleri tuzağı: Savaştan kaçan kadınların çaresizliklerinden faydalanıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 09:54:28. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement