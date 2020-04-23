Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Emet Belediyesi'ne 200 koli erzak - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Emet Belediyesi'ne 200 koli erzak - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Emet Belediyesi'ne 200 koli erzak

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Kardeş belediye' Emet Belediyesi'ne 200 adet gıda kolisi geldiği bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Emet Belediyesi'ne 200 koli erzak, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Kardeş belediye' Emet Belediyesi'ne 200 adet gıda kolisi geldiği bildirildi.


Korona virüs (Covid-19) salgının başlamasının ardından Emet Belediyesi olarak tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi desteği verildiğini belirten Başkan Hüseyin Doğan, "Ramazan ayı öncesi pandemi salgınında halkımızın ekonomik anlamda desteklenmesi için Emet Belediyesi olarak gerekli gıda dağıtım kolilerimizi hazırlıyoruz. Bugünde Bursa büyükşehir belediyemizden ihtiyaç sahiplerimize dağıtılmak üzere 200 adet yardım kolisi geldi. Plan ve program dahilinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hızla ulaştıracağız" dedi.


Her zaman maddi ve manevi Emet Belediyesi'ne destek veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a teşekkür eden Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Dünyayı saran (Covid-19) pandemi salgınında, devletimiz, hükümetimiz tüm imkanları ile halkımızın herkesimine destek vermektedir. Adından söz ettiren tüm Avrupa ülkeleri bu salgında çaresiz kalmıştır. Bizim ülkemiz sosyal devlet anlayışında 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibiyle her noktaya her kesime yardım elini uzatmaktadır. Bu yardımlar kapsamında, kardeşlik hukuku çerçevesinde belediyelerde dayanışma içerisndedir. Bursa'nın her noktasına yardıma koşturan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Emetli hemşehrilerini de unutmamıştır. Her zaman belediyemize ilgi ve desteklerini esirgemeyen Ali Nur Aktaş başkanımız halkımıza dağıtılmak üzere yardım kolilerini belediyemize ulaştırmıştır. Bizlerde buradan sayın başkanımıza şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu vesile ile Bursalı hemşehrilerimize de selamlarımızı yolluyoruz. Tüm dünyanın bu pandemi salgınından biran önce kurtulmasını rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Emet Belediyesi, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 10:35 Kaynak: İHA

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