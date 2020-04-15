Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden psikolojik destek - Son Dakika
Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden psikolojik destek - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden psikolojik destek

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden psikolojik destek Bursa'da Covid-19 salgını sürecinden ekonomik ve sosyal olarak etkilenen vatandaşlara yönelik her türlü desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bu süreçten psikolojik olarak etkilenen vatandaşlara da uzman psikologlar marifetiyle...

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden psikolojik destek

BURSA - Bursa'da Covid-19 salgını sürecinden ekonomik ve sosyal olarak etkilenen vatandaşlara yönelik her türlü desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bu süreçten psikolojik olarak etkilenen vatandaşlara da uzman psikologlar marifetiyle ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor.

Türkiye'de Covid- 19 salgını kaynaklı ilk ölümün görüldüğü andan itibaren adeta teyakkuza geçen, dezenfeksiyon çalışmalarının yanında Türkiye'nin en kapsamlı sosyal destek programını devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi ile vatandaşlara psikolojik destek sağlıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren BADEM, pandemi sürecinde normal danışma hizmetlerine ara verirken, önceliği Covid-19 salgınından etkilenen vatandaşlara verdi. BADEM'de görevli 5 psikolog, 0224 7163067 numaralı telefondan arayarak ulaşan vatandaşlara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor. Ortalama 40 dakika süren bireysel görüşmelerde, vatandaşların pandemi sürecini sağlıklı bir ruh haliyle atlatmaları hedefleniyor.

Mutlu aile mutlu toplum

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da BADEM'i ziyaret edip, çalışmalar hakkında psikologlardan bilgi aldı. Salgın sürecinde toplumun her kesiminin olumsuz etkilendiğini dile getiren Başkan Aktaş, süreçten psikolojik olarak etkilenen aileleri de kapsama alanına aldıklarını kaydetti. Bu süreçte dezenfeksiyondan 65 yaş üstü vatandaşlara sosyal desteğe kadar pek çok alanda hizmet verdiklerini vurgulayan Başkan Aktaş, "Salgın nedeniyle tedavi görenler, bir yakınını kaybedenler, olağanüstü koşullar altında salgınla mücadele çalışmalarına katılanlar ya da evde kalma sürecinde aile içinde baş gösteren farklı farklı sorunlar yaşayan vatandaşlarımız sabah saat 09.00 ile 17.30 saatleri arasında merkezimize ulaşıp, destek alabiliyor. Şu ana kadar 47 başvurumuz oldu ve psikologlarımız kendilerine her türlü desteği sağlıyor. Psikologlarımız fiziksel ve psikolojik ihtiyaç saptama, salgın hakkında doğru bilgi aktarma gerekli görülürse farklı kurumlara yönlendirme noktasında vatandaşlarımıza yardımcı oluyor. Biz biliyoruz ki mutlu aile mutlu toplum demektir. Pandemi sürecinde bu hizmetimiz yoğun bir şekilde devam edecek. Ben bu musibetten ve bu sıkıntıdan tüm insanlığın bir an önce kurtulmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle de herkese mutluluklar ve kolaylıklar diliyorum" dedi.

Başkan Aktaş, daha sonra BADEM'den psikolojik destek alan birkaç vatandaşı da bizzat kendisi telefonla arayarak, hizmetten memnun kalıp kalmadıklarını sordu. Telefonun diğer ucunda Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı bulmanın şaşkınlığını yaşayan danışanlar ise, BADEM'den çok memnun kaldıklarını belirterek, bu hizmet nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden psikolojik destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:18 Kaynak: İHA

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