Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına portakal, mandalina, limon ve nardan oluşan C vitamini destek paketleri dağıtılıyor.

Pandemi sürecinde toplu taşımadan ücretsiz yararlandırma ve sağladığı çeşitli konaklama imkanlarıyla sağlık çalışanlarına destek olan büyükşehir belediyesi, sağlık çalışanlarına vitamin konusunda da katkı sağlamak amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda hal esnaflarının da katkılarıyla portakal, mandalina, limon ve nardan oluşan C vitamini destek paketleri hazırlandı.

Söz konusu paketlerin bir kısmı büyükşehir belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mehmet Fidan tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gece vardiyasında görev yapan sağlık çalışanlarına dağıtıldı.

Büyükşehir belediyesi ekipleri, karantinada bulunan yaklaşık 400 aileye de her gün TARIM A.Ş ve BURFAŞ'ın desteğiyle hazırlanan turşu, limon, portakal, mandalina ve nardan oluşan vitamin destek paketleri ulaştırıyor.