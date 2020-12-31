Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları, trafiği rahatlatıyor - Son Dakika

Bursa'nın trafik problemini gidermek için şehrin pik noktalarında akıllı kavşak ve yer altı sensör uygulamalarını sıklaştıran Büyükşehir Belediyesi, Hancı ile Kavaklı caddelerinin kesiştiği noktada yaptığı düzenlemelerde sona geldi. Çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yapılan son yatırımla birlikte 1050 Konutlar ile Organize Sanayi Bölgesi'nde sabah ve akşam saatlerinde zirve yapan trafiğin rahatlayacağını söyledi.

Bursa'da trafik, Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği yatırımlarla nefes alıyor. Bir yandan mevcut köprülü kavşaklarda genişleme faaliyetlerini sürdüren, diğer yandan ise alternatif yollarla araç yoğunluğunu eriten Büyükşehir Belediyesi, kısıtlama günlerini fırsat bilerek akıllı kavşak ve asfalt içi sensör uygulamalarını yoğunlaştırdı. Hayran Caddesi'ne inşa edilecek tünel için ihale aşamasına gelen Büyükşehir Belediyesi, Hancı Caddesi ile Kavaklı Caddesi birleşimi için planlanan yatırımda da sona geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ulaşım Daire Başkanlığı ekiplerince sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek, Bursalıları ailelerine güvenle ve hızlı bir şekilde ulaştıracak yatırımla ilgili açıklamalar yaptı.

Kısıtlamalar fırsat oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kısıtlama günleriyle birlikte Bursa'da ulaşımın daha akıcı hale gelmesine yönelik faaliyetlerde hız kazandıklarını ifade etti. Bu anlamda vatandaşların evde kalmasını fırsat bildiklerini söyleyen Başkan Aktaş, akıllı kavşak uygulamalarıyla ilgili çalışmalarda 3 yılı geride bıraktıklarını hatırlattı. Bu süreçte şehrin kilit noktalarını akıllı kavşak ve sensör düzenlemeleriyle bir bir açtıklarını, bu şekilde trafiğe rahatlama getirdiklerini söyleyen Başkan Aktaş, Hayran Caddesi'ni ana yola bağlayacak tünel çalışmasında da ihale aşamasında olduklarını vurguladı.

Kapasite yüzde 30 artıyor

Başkan Alinur Aktaş, Hancı Caddesi ile Kavaklı Caddesi birleşimindeki kavşak alanında gerçekleştirilen faaliyet ile birlikte adanın kaldırıldığını ve kavşak çıkış kollarının genişletildiğini söyledi. Akıllı kavşak uygulamasında asfalt altına döşenen sensörler yardımıyla yeşil sürelerinin araç yoğunluğuna göre değişkenlik kazandığını ifade eden Başkan Aktaş, "Böylelikle kavşağın kapasitesi yüzde 30 oranında artacak. Zirve saatlerde bölgede meydana gelen trafik yoğunluğu problemi bu sayede giderilmiş olacak" dedi.

1.5 milyon TL'lik maliyet

Başkan Aktaş, çalışmalar kapsamında bin 328 ton asfalt, 4 bin metreküp kazı-dolgu ve trafik sinyalize imalatlarının tamamlandığını ifade etti. Bin 20 metrekare parke taşı, bin 36 metre bordür, 105 metreküp beton, 600 metreküp kazı-dolgu ve trafik işaretleme imalatlarının ise devam ettiğini vurgulayan Başkan Aktaş, "Yatırım sona erdiğinde yaklaşık 1.5 milyon TL'lik harcama yapmış olacağız. Bursamıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - BURSA