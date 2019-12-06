Son Dakika Haberleri: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ilk başkanı hayatını kaybetti
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ilk başkanı hayatını kaybetti

7 saat önce

1982-1989 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ilk Başkanı olan Ekrem Barışık tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ilk başkanı hayatını kaybetti, System.String[]

1982-1989 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ilk Başkanı olan Ekrem Barışık tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada "1982-1989 yılları arasında Bursa'mızda başkanlık yapıp, bu güzel şehre hizmet etmiş 23. Belediye Başkanı'mız Ekrem Barışık'ın vefatını üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Bursa'mıza baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.


Ekrem Barışık'ın cenazesi, 6 Aralık Cuma günü (bugün) Dikkaldırım Mihraplı Camiinde ikindi namazına müteakip, Hamitler Aile Mezarlığına defnedileceği bildirildi.


Ekrem Barışık kimdir?


Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ilk başkanı


1932 yılında Kütahya'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kütahya'da tamamladı. Yüksek öğrenimine Hukuk Fakültesinde başladı. 1952 yılında Hava Harp Okulu'na girerek 1955 yılında mezun oldu.1981 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde hizmet etti. Kore ve Kıbrıs'ta görev yaptı. 177.Alay Komutanlığı'ndan emekli olduktan sonra Bursa'ya döndü.


1982-1984 yılları arasında Bursa Belediye Başkanlığı görevinde bulunurken, 1984 yılında yapılan yerel seçimlerde ANAP'tan Belediye Başkanlığı'na seçilerek başkanlık görevine devam etti.


Belediye Konservatuarı'nın kuruluşunu gerçekleştirdi. Kardeş şehircilik ilişkilerini geliştirdi. Kent tarihi dokusunun korunması ve yaşatılmasına yönelik çalışmalar, Uluslararası ilişkiler ve sosyal-kültürel faaliyetleri ile Avrupa Şeref Bayrağı'nın alınmasını sağlarken, 1991 yılında Bursa'ya en büyük Uluslararası ödül olan "Avrupa Şehri" unvanının kazanılmasına da zemin hazırladı.


Bursa'nın Büyükşehir Belediyesi statüsüne geçmesi ile 1987-1989 yılları arasında kentin İlk Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevini sürdürdü. 1987 yılında ODTÜ'ye Kent İçi Ulaşım Master Planı'nı hazırlatarak Bursa'nın gündemine hafif raylı sistemini getirdi. 1995-1998 yılları arasında da Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı Genel Sekreterliği'nde bulundu. Doktor Engin Barışık ile evli olup bir kız ve bir erkek çocuk babasıydı. - BURSA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:12 Kaynak: İHA
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