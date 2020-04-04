Son Dakika › Sağlık › Bursa Büyükşehir Belediyesi öğrenci yurtlarını sağlık çalışanları için hazırlandı - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediyesi öğrenci yurtlarını sağlık çalışanları için hazırlandı
6 saat önce
Büyükşehir Belediyesine ait öğrenci yurtları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbiren evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarının hizmetine sunulmak üzere hazırlandı.
Büyükşehir Belediyesine ait öğrenci yurtları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbiren evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarının hizmetine sunulmak üzere hazırlandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, resmi twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, belediyeye ait öğrenci yurtlarının koronavirüs tedbiri nedeniyle evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarının konaklaması için hazırladıklarını duyurdu.
Aktaş ayrıca yaşanan süreçte otellerinin kapılarını sağlık çalışanlarına açan Bursalı iş adamlarına da teşekkürlerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 03:30 Kaynak: AA
Son Dakika Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvarda karantinaya aldı Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı