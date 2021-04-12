Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazanda 100 bin ihtiyaç sahibine alışveriş çeki dağıtacak - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bakkallar Odası işbirliğiyle ramazanda 100 bin ihtiyaç sahibi aileye alışveriş çekiyle destek olacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre "Kart16 Ramazan Destek Çeki" uygulamasıyla ilgili Başkan Alinur Aktaş ile Bursa Bakkallar Odası Başkanı Muhammet Nuri Örs arasında protokol imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, ramazanda salgın nedeniyle aşevi hizmeti veremeyeceklerini, gıda paketi dağıtamayacaklarını bunun yerine ihtiyaç sahiplerine destek olurken diğer yandan esnafa da katkı sunmak üzere özel bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Aktaş, 100 bin ihtiyaç sahibine destek çeki verileceğini kaydederek, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız bu çekleri mahallelerindeki bakkallara verdiklerinde rahatlıkla alışveriş yapabilecekler. Proje sonunda yardımseverlerimizin de katkılarıyla 5 milyon liralık bir alışveriş yapılmış olacak. Tabiri caizse ramazanın bereketini bakkal amcamızla paylaşmış olacağız. Uygulamadan yararlanmak isteyen esnafımıza Bakkallar Odası tarafından gerekli duyurular yapıldı. Uygulama ile bakkalımız kendisine gelen çeki anında teyit ederek vatandaşımızın alışveriş yapmasını sağlayacak. Vatandaşlarımız isterlerse bu çeklerle bakkala olan önceki borçlarını da kapatabilirler. Kart16, banka altyapısı olan bütün bakkallarda kullanılabiliyor."

Başkan Aktaş, geçen yıl 400 gram olan ramazan pidesinin bu yıl 450 grama çıkarıldığını, fiyatının ise 2,50 lirada sabit bırakıldığını aktardı.

Açıklamada projenin tanıtım toplantısına AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanvekili Fahrettin Tüccaroğlu'nun da katıldığı ifade edildi.