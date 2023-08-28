Bursa Büyükşehir Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş oyunları yeni nesille buluşturdu - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş oyunları yeni nesille buluşturdu

Son Güncelleme: 28.08.2023 16:20

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 16.'sı gerçekleştirilen Sokak Oyunları Şenliği ile unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarını Merinos Park'ta çocuklarla buluşturdu. Bu sayede hem eğlenip hem de öğrenen çocuklar unutulmaz saatler yaşadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını tekrar gündeme getirmek ve yaşatmak, çocuklar arasındaki sosyal iletişimi artırmak amacıyla düzenlediği Sokak Oyunları Şenliği'nin 16'ıncısı Merinos Park'ta yapıldı. Alana kurulan oyun istasyonlarında çocuklar, istop, saklambaç, dokuztaş, yakan top, don ateş, körebe, cilli, mendil kapmaca ve ip atlama gibi oyunları hem öğrendi hem oynadı.

BAŞKAN AKTAŞ DA ÇOCUKLARA KATILDI

Sokak oyunlarının öğretilerek, yeniden canlandırılması amaçlanan şenlikte 7'den 77'ye herkes oyunların eğitici, bir o kadar da mücadeleci dünyası ile buluştu. Alandaki istasyonları gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, izlemekle yetinmeyip, çocuklarla birlikte oyunlara eşlik etti. Yakan top, cilli, çivili tahtada maç oyunlarına katılan Başkan Aktaş, ip atlayarak çocuklarla birlikte keyifli zaman geçirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş oyunları yeni nesille buluşturdu

AİLELERİN VE ÇOCUKLARIN İLGİSİ YOĞUNDU

Etkinlik alanındaki tüm istasyonları gezen, vatandaşlarla fotoğraf çektirirken çocukların oyunlarına eşlik eden Başkan Aktaş, "Unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarımızı, 16. Sokak Oyunları Şenliği ile tekrar canlandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Sıcak havaya rağmen Bursalı hemşerilerimizin ilgisi de çok fazla. Katılan tüm ailelerimize ve çocuklara çok teşekkür ediyorum. Teknolojinin bu denli arttığı, apartman hayatı ile birlikte deyim yerindeyse komşulukların da azaldığı, çocuklarımızın özellikle yoğun sınav ve benzeri streslerden dolayı sokaklarda oyun oynamaya çok fırsat bulamadığı bir dönemde, Merinos Park'ta böyle güzel bir ortamı ekip arkadaşlarımızla birlikte sağlamaktan dolayı son derece mutluyuz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş oyunları yeni nesille buluşturdu

"ONLARLA BERABER BEN DE AYNI HEYECANI YAŞADIM"

Çocukların heyecanından etkilendiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Çocuklar bilgi ile büyürler ama aynı zamanda oyunla büyürler. Dolayısıyla burada unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarımızı bu vesileyle canlandırmış olduk. Çocuklarımız gerçekten o kadar heyecanlılar ki onlarla beraber bende aynı heyecanı doya doya yaşadım açıkçası. Sokak Oyunları Şenliği'mize katılan çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum, ailelerimize de katılımları için teşekkür ediyorum" dedi.

ANNE VE BABALARIN KATILIMI DA SAĞLANDI

Çocuklar kadar ailelerinin de keyifli zaman geçirdiği etkinliğe, Bayk Bando, Gönül Yeprem ve Eskimoda Çocuk Grubu şarkılarıyla renk kattı. Şenlikte sokak oyunlarının yanı sıra yarışmalar, atölye çalışmaları ve sahne gösterileri ile eğlenceli anlar yaşandı. Bazı istasyonlarda oyunlar anne baba katılımıyla yapılırken, anneler ip atlama oyununda ip sallayarak, çocuklarına eşlik etti.

İşte o renkli anlardan kareler;

Bursa Büyükşehir Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş oyunları yeni nesille buluşturdu
Bursa Büyükşehir Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş oyunları yeni nesille buluşturdu
Bursa Büyükşehir Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş oyunları yeni nesille buluşturdu
Bursa Büyükşehir Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş oyunları yeni nesille buluşturdu
Bursa Büyükşehir Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş oyunları yeni nesille buluşturdu

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Son Dakika Yaşam Bursa Büyükşehir Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş oyunları yeni nesille buluşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş oyunları yeni nesille buluşturdu - Son Dakika
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