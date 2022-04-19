Bursa Büyükşehir Belediyesince Kırcaali'de iftar programı düzenlendi - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde düzenlenen iftar programına bine yakın Türk katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başkanlığındaki heyet, Yunanistan'ın Gümülcine kentindeki iftar programından sonra Bulgaristan'ın Kırcaali kentine geçti.

Heyet, önce Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali'yi ziyaret etti. Ziyarette Aktaş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım'ı ziyaret eden Aktaş ve beraberindekiler, iki belediye arasında yapılacak iş birliklerini ele aldı.

Ardından Kırcaali'ye geçen heyet, belediye başkanı Hasan Aziz'le görüştü. Aziz, Başkan Aktaş'a yeni yapılacak projeler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretlerin ardından heyet, Bursa Büyükşehir Belediyesinin bir otelde düzenlediği iftar programına katıldı.

Kırcaali ve çevresinden bine yakın Müslüman Türk'ün katıldığı iftar programında konuşan Aktaş, Balkanlardaki Müslümanların kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Yaptıkları projeler ve iş birlikleriyle Balkanlar'da yaşayan Müslümanları yalnız bırakmadıklarını belirten Aktaş, iftar ve sahur programlarıyla bu birlikteliği güçlendirdiklerini kaydetti.