Bursa Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi, törenle imzalandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Yol İşleri Şantiye Alanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, toplu sözleşmede, çalışanların maaşlarını enflasyon karşısında ezdirmemek için 6'şar aylık dönemler halinde enflasyon oranında ücret artışı öngördüklerini söyledi.

Farklı yıllardaki istihdamlardan dolayı çok ciddi maaş farklarının olduğunu anlatan Aktaş, "Aynı işi yapan birimin 7 farklı maaşı var. Bunları düzeltme noktasında yüzde 78'lik başarı sağladık. Sözleşmeyle ücret eşitsizliği yaşayan arkadaşlarımızın da mağduriyetini giderme noktasında önemli bir adım atmış olduk." dedi.

Aktaş, örnek bir sözleşmeye imza attıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Toplu iş sözleşmesiyle en düşük ücretli grubundaki evli, eşi çalışmayan ve iki çocuk sahibi çalışanımızın net ücreti 15 Eylül 2021 tarihinden itibaren 5 bin 117 liraya yükseltildi. 6 aydır iftira atanlara duyurulur. Tüm farklar da hesaplara yatırıldı. İnşallah Rabb'im mahcup etmeden süreci tamamlarız. 36 aylık süreyi kapsayan toplu iş sözleşmemiz sonunda en düşük ücret grubunda görev yapan çalışanlarımıza yaklaşık yüzde 61 oranında ücret artışı sağlanmış olacak. Ananınızın ak sütü gibi helal olsun. Nihayetinde emeğiniz ve alın teriniz var."

"Şirket işçileri için yapılmış en iyi toplu iş sözleşmesine imza atıyoruz"

Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan da demokrasi, özgürlükler ve ülkenin geleceği için tarihi bir gün yaşandığını söyledi.

Arslan, bundan 35 yıl önce Bursa Büyükşehir Belediyesi ile başlattıkları mücadelenin bir çınar gibi dallanıp budaklandığını belirterek, yapılan son toplu iş sözleşmesinin önemli bir kilometre taşı olduğunu kaydetti.

Bursa'da 5 bin 500'ün üzerindeki çalışanla en büyük toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını dile getiren Arslan, şöyle dedi:

"Uzun, yorucu ama aynı zamanda eğitici bir süreç yaşadık. Bursa Büyükşehir Belediyesinin esasını oluşturan çalışanlar, her sokakta ve caddede emeği ve alın teri var. En iyi toplu iş sözleşmesinin yapılması için mücadele ettik. Bursa ve Ankara'da sorumluluk alanlar, toplu iş sözleşmesinin masada barış içerisinde sonuçlanması için büyük çaba gösterdi. Bugüne kadar belediyelerde imzaladığımız ve şirket işçileri için yapılmış en iyi toplu iş sözleşmesine imza atıyoruz."

AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci de toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı.