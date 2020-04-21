Bursa Büyükşehir Belediyesinden 23 Nisan'a özel program - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesinden 23 Nisan'a özel program

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 23 Nisan'da bando ve tiyatro ekipleriyle mahalle mahalle dolaşarak konserler vereceklerini, gösteriler düzenleyeceklerini ve yapılacak birbirinden farklı etkinliklerle onlarca çocuğu sevince boğacaklarını ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden 23 Nisan'a özel program, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 23 Nisan'da bando ve tiyatro ekipleriyle mahalle mahalle dolaşarak konserler vereceklerini, gösteriler düzenleyeceklerini ve yapılacak birbirinden farklı etkinliklerle onlarca çocuğu sevince boğacaklarını ifade etti.

Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun birinci yılında, 1921 yılında çocuklar için bayram ilan edildiğini hatırlattı.

Aktaş, her yıl birbirinden renkli görüntülere sahne olan 23 Nisan'ın, bu yıl da enerjisinden bir şey kaybetmeden daha büyük bir coşkuyla kutlanacağını aktardı. Kutlamaların geçen yıllardan farklı olarak bu yıl evlere yönelik olduğunu belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak biz de çocuklarımızın geleneksel sevincine, etkinliklerimizi onların ayaklarına götürerek ortak olacağız. Nasreddin Hoca ve Keloğlan gibi geleneksel değerlerimiz yanında Hacıvat-Karagöz gibi yerel değerlerimiz ve bandomuz, 23 Nisan otobüsü ile mahalle mahalle dolaşarak, çocuklarımızın evlerine konuk olacak."

Aktaş, gösteri ve konserlerin yanı sıra sosyal medya üzerinden yapılacak çekilişlerde TBMM'nin 100'üncü kuruluş yılı münasebetiyle 100 çocuğa Ömer Seyfettin'in seçme hikayelerinden oluşan farklı kitapların hediye edileceğini bildirdi.

Etkinlikler kapsamında çocuklardan gelecek videoların şehir tiyatrosu ekipleri tarafından kolajlanarak sosyal medya hesaplarından paylaşılacağını, yine şehir tiyatrosu tarafından 23 Nisan ve TBMM'ye özel kısa filmlerin hazırlanacağını belirten Aktaş, "Kısa filmimizde, çocukların 23 Nisan hazırlıkları ile kutlama coşkusuna tanık olacağız. Yine 23 Nisan günü saat 14.00'de işitme engelli çocuklarımız başta olmak üzere herkesin takip edebileceği bir masal videosu yayınlayacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Aktaş, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısıyla, 23 Nisan akşamı saat 21.00'de tüm Türkiye ile birlikte ay yıldızlı bayrakları ellerine alarak, çocuklarla birlikte balkonlarda İstiklal Marşı'nı söyleyeceklerini aktardı. Unutulmayacak bir 23 Nisan'ın kendilerini beklediğini vurgulayan Aktaş, "Bu vesileyle, çocuklarımız için şenlik, milletimiz için gurur günü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, etkinliklerimize coşkuya evlerinden katılan tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Alinur Aktaş, 23 Nisan, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 05:14 Kaynak: AA

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