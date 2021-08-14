Bursa Büyükşehir Belediyesinden Artvin'e saman desteği - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 10 gün önce çıkan yangında 33 ev ile samanlıkların yandığı Artvin'in Yusufeli ilçesine bölgeden gelen talepler üzerine 2 bin 500 balya saman gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler köyünde çıkan yangının ardından AFAD ve Türk Kızılayı ekipleri yöre halkının yaralarının sarılması için gerekli tüm çalışmaları yaparken, Artvin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile temasa geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi de çiftçilerin tüm samanlarının yanması nedeniyle yaşanan yem sıkıntısı üzerine harekete geçti.

Özellikle Mustafakemalpaşa ilçesindeki çiftçilerin katkılarıyla toplanan 2 bin 500 balya saman, Büyükşehir Belediyesi, Tarım A.Ş. ve HAGEL iş birliğinde 5 tırla Artvinli çiftçilere ulaştırılmak üzere Tarım A.Ş. önünden uğurlandı.

Saman yüklü tırları Bursa'dan Artvin'e uğurlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, yaptığı açıklamada, yangın ve sel bölgelerinde devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ifade etti.

Yaraların bir önce sarılması için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Başkanımızın talimatıyla Artvin'de çıkan yangının sarılması için de gerekli çalışmaları başlattık. Bölge çiftçisinin yüreklerine bir nebze de olsa su serpmek için özellikle Mustafakemalpaşa ilçemizden temin ettiğimiz 5 tır samanı Artvin'e naklediyoruz. Oralardaki mağdur insanlarımızın ihtiyaçlarını karşımada çoraba tuzumuz oluyorsa ne mutlu bize. Biz bütün ekiplerimiz ve makine parkımızla dün Akdeniz'deydik, bugün Karadeniz'deyiz. Nerede mağduriyet varsa biz oradayız. Katkı sağlayan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum."

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Jeotermal A.Ş. aracılığıyla 2 tır dolusu pet şişe suyu da sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya gönderdi.