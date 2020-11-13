Bursa Büyükşehir Belediyesinden kardeş belediyeye ziyaret - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesinden kardeş belediyeye ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediyesi teknik personeli, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'i ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi teknik personeli, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'i ziyaret etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi teknik personeli, kardeş belediye Beylikova Belediyesine ziyarette bulundu. Ziyaret sonrası ilçede yapılacak olan projeler hakkında Belediye Başkanı Özkan Alp ve Bursa Büyükşehir Belediyesi teknik personel heyeti ile birlikte yerinde inceleme yaparak, görüş alışverişinde bulundu. Belediye Başkanı Alp, nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

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