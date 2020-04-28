Bursa Büyükşehir Belediyesinden Muş'taki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kapsamında, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 700 erzak kolisini Muş Belediyesine gönderdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin 17 ilçesinde dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra vatandaşlara sıcak yemek, gıda kolisi ve pazar filesi desteğinde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehirlerden gelen yardım taleplerini de karşılıyor.

Daha önce Kütahya'nın Emet ilçesine 200 koli erzak gönderen belediyeye bir talep de Muş'tan geldi. Bunun üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi, 700 erzak kolisini ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Muş Belediyesine ulaştırdı.