Bursa Büyükşehir Belediyesinden üniversite öğrencilerine barınma desteği - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentte üniversite okuyup barınma ihtiyacı olan öğrencilere yardımcı olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir yurda veya eve yerleşene kadar öğrencilerin konaklama problemleri için kendileriyle irtibata geçmesini istedi.

Barınma ihtiyacı olan öğrenciler, belediyenin resmi internet sitesindeki formu doldurarak başvuru yapabiliyor.