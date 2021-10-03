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Bursa Büyükşehir Belediyesinden üniversite öğrencilerine barınma desteği - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesinden üniversite öğrencilerine barınma desteği

03.10.2021 12:57
Bursa Büyükşehir Belediyesinden üniversite öğrencilerine barınma desteği, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehir dışından üniversite öğrenimi için gelen ve kalacak yer bulamayan öğrencilere destek oluyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehir dışından üniversite öğrenimi için gelen ve kalacak yer bulamayan öğrencilere destek oluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruyla online başvuru ya da telefon ile talepte bulunan öğrencileri misafirhanelere yerleştiriyor.

Bugüne kadar 100 öğrencinin barınma sorununu gideren yetkililer, gelen taleplere göre kapasiteyi artırarak başvuru yapan herkese dönüş sağlıyor. Üçer kişilik olan odalarda kahvaltı servisi, klima, televizyon, banyo ve buzdolabı bulunuyor.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Mensupları, Sosyal Yardımlaşma, Eğitim ve Emeklilik Vakfı (TAKAV) Misafirhanesi'ne yerleştirilen öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversite eğitimi için Kocaeli'den gelen Şevval Erkol'u kapıda karşılayan Aktaş, daha sonra öğrencilerle sohbet etti.

Türkiye'nin yarınları olan gençlerle bir arada olmanın kendisini mutlu ettiğini belirten Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 2 senedir pandemiyle mücadele ediyoruz ama artık üniversiteler açıldı, gençlerimiz şehrimize geldi. Bu yoğun gelişin hem öğrencilerimize hem de ailelerine bazı külfetleri oldu. Öğrencilerimiz yurt ve ev bulma sorunu yaşadılar. Biz de bize başvuru yapan öğrencilerimizi başta TAKAV olmak üzere farklı misafirhanelere yerleştirdik. Ben öğrencilerimize başarılar diliyorum. Onlara sunduğumuz imkanları ve sunacağımız imkanları anlattık. Onlardaki heyecanı görmek beni de çok mutlu etti."

Ziyarete katılan Milletvekili Esgin de Bursa'nın farklı bir şehir olduğunu, öğrencilerin bu kentte bol bol anılar biriktireceğini ve her zaman öğrencilerin yanında olacaklarını vurguladı.

Misafirhanelerde kalan öğrenciler ise başvuru yaptıktan 3 saat sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından arandıklarını aktardı.

Odalarda kendilerine özel olarak hazırlanan hediyelerle mutlu olduklarını bildiren öğrenciler, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden üniversite öğrencilerine barınma desteği
Bursa Büyükşehir Belediyesinden üniversite öğrencilerine barınma desteği
Bursa Büyükşehir Belediyesinden üniversite öğrencilerine barınma desteği
Bursa Büyükşehir Belediyesinden üniversite öğrencilerine barınma desteği
Bursa Büyükşehir Belediyesinden üniversite öğrencilerine barınma desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Üniversite, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesinden üniversite öğrencilerine barınma desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesinden üniversite öğrencilerine barınma desteği - Son Dakika
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