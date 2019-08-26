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Bursa Büyükşehir Belediyesinden "Zafer Ruhu" videosu

19 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı "Zafer Ruhu" etiketli video, izleyenleri duygulandırdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı "Zafer Ruhu" etiketli video, izleyenleri duygulandırdı.

Aktaş, Twitter hesabından "#BüyükTaarruz'un 97. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize minnetle... #ZaferRuhu" ifadelerini kullanarak bir video paylaştı.

Biri kadın iki tiyatro oyuncusunun, bir anda bindikleri Bursaray'da sahnelediği "Zafer Ruhu"nu anlatan kısa oyunun videosu büyük ilgi gördü.

Çok sayıda kişinin beğenip paylaştığı videoda, Kurtuluş Savaşı yıllarında Bursa'da yaşananlar ve o gün cepheye gidenlerin kahramanca mücadelesi anlatılıyor. Oyunda, yüzü ve kamuflajı kanlar içindeki asker cephede yaşadıklarını, eşini ve çocuklarını cepheye gönderen kadın da nasıl silah taşıdığını anlatıyor.

Videoda, cepheyi canlandıran kısa oyunu izleyen Bursaray yolcularının duygulandıkları, bazılarının gözyaşlarına hakim olamadıkları görülüyor.

Video, "Bu vatan kurtulduysa o güzel şehitler sayesinde kurtuldu, nolur onları unutmayın, onlara Fatiha'lar okuyun, onların yüzü suyu hürmetine alnımız dik, yüz sene sonra bu vatanda yaşıyoruz." mesajıyla sona eriyor.

Alinur Aktaş, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:12 Kaynak: AA
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