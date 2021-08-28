Bursa Büyükşehir Belediyesinden "Zafer Ruhu" videosu - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı "Zafer Ruhu" etiketli video, izleyenleri duygulandırdı.

Aktaş, Twitter hesabından "#ZaferRuhu ile ecdadımızdan aldığımız sancak emin ellerde... #30Ağustos" ifadelerini kullanarak bir video paylaştı.

Videoda, banklara Türk bayrağı ile temsili bir şehidin ağzından yazılmış mektup bırakıldığı, mektubu okuyan vatandaşların duygulandığı görülüyor.

Mektupta, "Bu bayrağa iyi bak, hem de çok iyi bak, gözün gibi, canın gibi bak. Biz öyle yaptık. Ben kim miyim? Adım, Mehmet. Tıpkı benimle birlikte vatan için göğsünü siper eden diğer kahraman arkadaşlarımınki gibi. Aslında ismimizin de önemi yok. Çünkü biz bu şanlı sancak için canımızı ortaya koyarken ismimizin kim olduğumuzun bir önemi yoktu. Bizim için önemli olan tek şey, namus bildiğimiz şu kutlu vatan toprağı oldu. Canımız feda oldu. Şükürler olsun, vatan kurtuldu. Kanımızla boyanan bu sancak, şimdi sana emanet. Dünü unutma, bugünlerin kıymetini bil. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım." ifadeleri bulunuyor.

Çok sayıda kişinin beğenip paylaştığı videoda, mektubu okuyan vatandaşların hislerine yer veriliyor.

Video, "Sancak taşıma sırası sende, bu bayrağa çok iyi bak." mesajıyla sona eriyor.