Bursa Büyükşehir Belediyesinin barınma evinde "yeni bir hayat" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesinin barınma evinde 'yeni bir hayat' projesi - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesinin barınma evinde "yeni bir hayat" projesi

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesinin önemli sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan ve 10 Ekim 2019'da kapılarını açan erkek barınma evi, evsiz vatandaşları ağırlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin barınma evinde

Bursa Büyükşehir Belediyesinin önemli sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan ve 10 Ekim 2019'da kapılarını açan erkek barınma evi, evsiz vatandaşları ağırlıyor.

Barınma evinin konuklarına günde üç öğün yemek, 24 saat sıcak su, sürekli sağlık kontrolü gibi imkanlar sunuluyor. 320 yatak kapasitesi bulunan barınma evinde halen 303 kişi kalıyor ve sayı sürekli değişiyor.

Ürünlü'deki barınma evini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, burayı 12 ayı faal hale getirmeyi düşündüklerini, tavuk yetiştiriciliği, fidancılık, seracılık gibi kurslarla evsizlere yeni bir hayat sunmayı amaçladıklarını bildirdi.

Ekim ayında başlayan faaliyetin havaların ısınmaya başladığı mayıs ayında sonlandırıldığını hatırlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Arzu ediyoruz ki herkes ailesiyle, sevdikleriyle, çoluk çocuğuyla beraber yaşlansın, onlarla birlikte hayat sürsün ama maalesef hayatın cilveleri. Farklı sebeplerle insanlar bir şekilde evsiz kalabiliyorlar, sokaklarda kalabiliyorlar. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu hizmeti çok kaliteli bir şekilde her sene veriyoruz. İnşallah bu yıl yeni uygulamamız olacak. Ben onu da buradan ilan etmek istiyorum. Biz burayı 12 ay faal hale getirmeyi düşünüyoruz. Burada seracılıkla, tavuk yetiştiriciliği, fidancılık gibi farklı iş ve konularla iştigal ederek kendilerine kazanç temin etmeleri noktasında da bir altyapı oluşturmak istiyoruz. Arzu ediyoruz ki insanlar burada kalırken bir şeyler öğretmenin ve üretmenin hazzını yaşasınlar."

Barınma evinin en yaşlı sakini olan ve 6 yıldır bu hizmetten faydalanan 91 yaşındaki Akif Vatan da eşini kaybettikten sonra yalnız kaldığını, kışın barınma evinde yazın ise Çanakkale'deki yakınlarının yanında kaldığını belirtti.

Emekli maaşı olmasına rağmen huzurevinde kalmayı hiç düşünmediğini belirten Vatan, "Biz burada birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz. Kavgamız gürültümüz yok. Bize bu imkanı sunan Büyükşehir Belediyesine teşekkürler." ifadesini kullandı.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sır cinayet! Ardahan'da vahşice öldürülmüş erkek cesedi bulundu
İşkence edilerek öldürülen gencin son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı 2020 model otomobillerin fiyatı uçtu, vatandaşlar 2. el oto pazarına akın etti Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek

Son Dakika Haberleri
17:13 Adıyaman'da sobadan zehirlenen anne ve kızı öldü-2 - Son Dakika
17:10 PROF. DR. EYİDOĞAN MARMARA'DA DEPREM FIRTINASI YAŞANIYOR - Son Dakika
17:10 Bel kaymasında tedavinin önemi - Son Dakika
17:09 Spor fenerbahçe başkanı ali koç'un açıklamaları - Son Dakika
17:09 Spor fenerbahçe başkanı ali koç'un açıklamaları - Son Dakika
16:33 Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek - Son Dakika
16:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 17:13:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa Büyükşehir Belediyesinin barınma evinde "yeni bir hayat" projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]