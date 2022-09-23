Bursa'da 5 bin üniversiteliye verilecek BURSKOOP bursları için başvurular başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da 5 bin üniversiteliye verilecek BURSKOOP bursları için başvurular başladı

23.09.2022 10:16
Bursa'da 5 bin üniversiteliye verilecek BURSKOOP bursları için başvurular başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesinin geçen dönem üniversite öğrencilerine Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi (BURSKOOP) aracılığıyla verdiği burslar için yeni dönem başvuruları kabul ediliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin geçen dönem üniversite öğrencilerine Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi (BURSKOOP) aracılığıyla verdiği burslar için yeni dönem başvuruları kabul ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, BURSKOOP'u kuran Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçen eğitim öğretim yılında 3 bin öğrenciye aylık 500'er lira burs vermişti.

Gelen yoğun talep üzerine burs imkanından yararlanacak üniversiteli sayısı bu yıl 5 bine çıkartılarak, burs başvuruları başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinin sunduğu imkandan yararlanmak isteyen üniversiteli gençler, başvurularını 14 Ekim tarihine kadar "burs.bbbgenclikkulubu.com" adresinden yapabilecek.

Başvuruları onaylanan öğrenciler, BURSKOOP'tan 8 ay boyunca aylık 500'er lira burs alacak.

Lise öğrencilerinin başvuruları 7 Ekim'de başlayacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, burs desteğini meslek liselileri de kapsayacak şekilde genişletti. Özellikle sanayi kenti Bursa'nın ara kademe eleman ihtiyacını karşılamak için meslek liselerini teşvik etmek amacıyla, bu yıl 5 bin meslek lisesi öğrencisine de aylık 300'er lira burs ödenecek.

Burs desteğinden; meslek liselerinin elektrik-elektronik, makine ve tasarım, bilişim, yiyecek içecek hizmetleri, metal, motorlu taşıtlar, moda tasarım, endüstriyel otomasyon, mobilya ve iç mekan tasarımı, tekstil, konaklama ve seyahat hizmetleri, gıda, matbaa, plastik, tarım, metalürji, raylı sistemler, gemi yapımı, biyomedital cihaz, grafik ve fotoğraf, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, inşaat, kimya, laboratuvar hizmetleri, tesisat ve iklimlendirme, uçak bakımı, yenilenebilir enerji ile hasta ve yaşlı hizmetleri bölümlerini tercih eden öğrenciler yararlanabilecek.

Meslek liselilerin burs başvuruları da 7-16 Ekim'de "burs.bbbgenclikkulubu.com" adresinden yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye'nin en önemli zenginliğinin genç nüfus olduğunu, gençlere yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yapıldığını vurguladı.

Geçen dönem başlattıkları burs desteğiyle üniversiteli gençler ile ailelerine bir nebze de olsa katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Aktaş, "Gençlerimiz ve ailelerinden çok olumlu geri dönüşler aldık. Talebin de yoğun olduğunu görünce 3 bin olan sayıyı 5 bine çıkardık. Yine bu yıl, meslek lisesini tercih eden öğrencilerimizi burs kapsamına dahil ettik. Yeni neslin daha donanımlı ve birikimli olarak yetişmesi için gerekli her türlü desteği sağlıyoruz. Bu eğitim döneminin de öğrencilerimiz için başarılarla dolu geçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Panama vatandaşı kadın Müslüman olup Ayşe ismini aldı Panama vatandaşı kadın Müslüman olup Ayşe ismini aldı Su kanalına devrilen otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı Su kanalına devrilen otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı Bursa'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı Bursa'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA

Bursa, Burs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 5 bin üniversiteliye verilecek BURSKOOP bursları için başvurular başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:57 Sevgilisinin annesini hamile bıraktı! Genç kız ikisini de hayatından sildi
17:52 TFF'den Yusuf Demir açıklaması! Galatasaraylı yıldız Türk statüsünde oynayabilecek mi?
17:10 ABD ile yaşanan F-16 gerilimine Türkiye'den sert yanıt: Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?
17:06 Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı
17:04 Rusya'dan Ukrayna'ya 'referandum' gözdağı: Rus topraklarına yapılmış saldırı olarak kabul ederiz
17:01 Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı
16:55 Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu
16:53 Hızla gelen otomobilin çarptığı üniversiteli genç kızların havada savrulduğu anlar kameraya yansıdı
16:38 Zafer Partisi üyelerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na hediye! Çantanın üzerindeki yazı dikkat çekti
16:27 Ali Koç, Avrupa'nın takip ettiği dev toplantıdan sonra yabancı hakem bombasını patlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 18:23:37. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da 5 bin üniversiteliye verilecek BURSKOOP bursları için başvurular başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement