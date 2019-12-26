Bursa Büyükşehir Belediyespor 3-0 İnegöl Belediyespor - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyespor 3-0 İnegöl Belediyespor - Son Dakika Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor 3-0 İnegöl Belediyespor

6 saat önce

İlk maçı rakip sahada 3-1 kaybeden Bursa Büyükşehir Belediyespor, rövanş müsabakasında İnegöl Belediyespor'u 3-0 yenerek tur şansını altın sete taşıdı.

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İlk maçı rakip sahada 3-1 kaybeden Bursa Büyükşehir Belediyespor, rövanş müsabakasında İnegöl Belediyespor'u 3-0 yenerek tur şansını altın sete taşıdı.


Altın sette rakibine15-10 üstünlük sağlayan ev sahibi ekip, adını final etabına yazdıran taraf oldu.


Hakemler: Sadettin Deneri, Erkan Cihan Türker


Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan Zambak, Sharifi, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Uğur Kılınç, Alisson, Furkan Dur (Metin Durmuş, Esat Dalgıç, Marshall)


İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte, Burakhan Tosun, Oğuzhan Doğruluk, Bertuğ Öndeş, Yunus Emre Tayaz (Can Ayvazoğlu, Berkan Bozan, Efe Er, Mert Nevzat Güneş, Ali Berke Sağır)


Setler: 25-19, 25-21, 25-19, 15-10


Süre: 85 dakika (28, 29, 28)


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Bursa Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor, Marshall, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:34 
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