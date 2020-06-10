Bursa Büyükşehir Belediyespor, Anıl Tokat ile anlaştı

Voleybolda liglerin tescil edilmesinin ardından yeni sezon hazırlıklarına sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor kadro güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
İç transferde 6 oyuncusuyla yoluna devam eden yeşil-beyazlılar tecrübeli libero Ramazan Serkan Kılıç'ın ardından smaçör Anıl Tokat'ı kadrosuna kattı. Kariyerine Eskişehir DSİ takımında başlayan Anıl Tokat, sırasıyla Arkas, Tokat Belediye Plevne, Polis Akademisi, Sivas 4 Eylül Belediye, Afyon Yüntaş, İnegöl Belediyespor formalarını giyerken son olarak Milas Belediyespor takımında yer aldı.