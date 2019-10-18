Son Dakika Haberleri: Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkasspor: 3-0
Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkasspor: 3-0

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkasspor: 3-0

1 saat önce

Cİ Group 5. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ikinci gününde Arkasspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkasspor: 3-0, System.String[]

Cİ Group 5. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ikinci gününde Arkasspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla İzmir temsilcisi 1 galibiyette kalırken, Bursa ekibi galibiyetle tanıştı. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk seti 41-39, ikinci ve üçüncü setleri ise 25-19'luk skorlarla sona erdi: 3-0.Turnuvanın son gününde yarın saat 13.00'te Arkasspor- Galatasaray, 15.00'te Bursa Büyükşehir Belediyespor- İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.


Bursa Büyükşehir Belediyespor, İzmir, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:35 Kaynak: DHA
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