Son Dakika Haberleri: Bursa Büyükşehir Belediyespor'da transfer
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Bursa Büyükşehir Belediyespor'da transfer

2 saat önce

Voleybol Efeler Ligi'nde mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bosch Spor Kulübünden 15 yaşındaki milli smaçör Berk Dilmenler'i transfer etti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'da transfer, System.String[]

Voleybol Efeler Ligi'nde mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bosch Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübünden 15 yaşındaki milli smaçör Berk Dilmenler'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Dilmenler için imza töreni düzenlendi.

Burak Dilmenler, Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'ndeki imza töreninde kendisini yeni kulübüne bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Genç oyuncu, törende yaptığı açıklamada, gelecekte Bursa'yı voleybolda en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:24 Kaynak: AA
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