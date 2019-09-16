Son Dakika Haberleri: Bursa Büyükşehir Belediyespor'da transfer
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Bursa Büyükşehir Belediyespor'da transfer

45 dakika önce

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, prensipte anlaşma sağladığı İranlı smaçör Morteza Sharifi ile sözleşme imzaladı.

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Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, prensipte anlaşma sağladığı İranlı smaçör Morteza Sharifi ile sözleşme imzaladı.


Fethiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde düzenlenen törende konuşan yönetim kurulu üyesi Ömer Cihat Bay, gelecek vadeden önemli bir sporcuyu kadrolarına kattıklarını söyledi.

Morteza Sharifi'nin, genç yaşına rağmen önemli bir tecrübeye sahip olduğunu belirten Bay, şunları kaydetti:

"Morteza ile daha önce anlaşmaya varmıştık. Yaşına göre kendisini kanıtlamış bir oyuncu. İki sezondur İtalya'da mücadele ediyordu. Aynı zamanda ülkesinin milli formasını giyiyor. Son olarak İran 21 Yaş Altı Milli Takımı ile dünya şampiyonu oldu ve turnuvanın en iyi smaçörü seçildi. Takımımıza katkı sağlayacağından şüphemiz yok. İki taraf için de hayırlı olsun."

Morteza Sharifi ise Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile ilgili önemli referanslar aldığını dile getirdi.

Bursa'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Sharifi, Türkçe bilmesinin kendisi için avantaj olduğunu belirtti.

Sharifi, şöyle konuştu:

"Buraya gelmeden önce Türkiye'de oynamış sporculardan bilgiler edindim. Onlardan kulüp hakkında güzel sözler duydum. İyi bir takıma imza attım. İtalya'da geçirdiğim sürede ve İran milli takımıyla önemli tecrübeler edindim. Başantrenörümüzün direktifleri ve edindiğim tecrübeleri birleştirerek iyi bir performans ortaya koymak istiyorum. İyi oyunculardan kurulu bir takımımız var. İnşallah Bursa'daki voleybolseverlerin de desteğiyle güzel başarılara imza atacağız."

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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:58 Kaynak: AA
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