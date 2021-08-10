Bursa Büyükşehir Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

BURSA Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, 2021-2022 sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi hazırlıklarının startını verdi.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Bursa'nın tek temsilcisi olan Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 2021-2022 sezonu için toplandı. İlk olarak sağlık kontrollerinden geçen ve takıma dahil olan son isimlerin de kontrollerinin tamamlanmasının ardından yeni sezonun startını veren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi. Sezona günde çift antrenmanla başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 2021-2022 sezonunda Bursa'yı AXA Sigorta Efeler Ligi'nde başarıyla temsil edebilmek için kolları sıvadı.