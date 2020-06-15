Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda transfer

Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, pasör Muhammed Kaya'yı kadrosuna kattı.

Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, pasör Muhammed Kaya'yı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona hazırlanan Bursa temsilcisi, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, pasör Muhammed Kaya ile anlaşma sağladı. Voleybola Arkas Spor takımında başlayan 25 yaşındaki oyuncu, 5 yıl A takımda olmak üzere 11 yıl bu takımın formasını giydi. Muhammed aynı zamanda çeşitli kategorilerde 20 kez milli takım forması giyme başarısı gösterdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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